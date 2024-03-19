Банк Японии поднял ставку впервые за 17 лет

Центральный Банк Японии повысил учетную ставку впервые с 2007 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

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Банк Японии повысил учетную ставку до 0–0,1% с -0,1%. Это первое увеличение за последние 17 лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные японского ЦБ.

«Отмена отрицательных процентных ставок свидетельствует об уверенности Банка Японии в том, что страна вышла из тисков дефляции», - заявил главный экономист по Азии в HSBC в Гонконге Фредерик Нейман.

Кроме того, регулятор принял решение отказаться от контроля кривой доходности - политики, действовавшей с 2016 года и ограничивавшей долгосрочные процентные ставки около нуля.

Согласно заявлению, ЦБ также прекратит покупки рискованных активов, таких как биржевые фонды (ETF) и японские инвестиционные фонды недвижимости.

Любое будущее повышение ставок будет умеренным, отметили в Банке Японии. Регулятор ожидает сохранения комфортных финансовых условий.