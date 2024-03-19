Банк Японии поднял ставку впервые за 17 лет

Банки и финансы
68
Айман Аманжолова
[email protected]

Центральный Банк Японии повысил учетную ставку впервые с 2007 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

 

Фото: freepik.com

Банк Японии повысил учетную ставку до 0–0,1% с -0,1%. Это первое увеличение за последние 17 лет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные японского ЦБ.

«Отмена отрицательных процентных ставок свидетельствует об уверенности Банка Японии в том, что страна вышла из тисков дефляции», - заявил главный экономист по Азии в HSBC в Гонконге Фредерик Нейман.

Кроме того, регулятор принял решение отказаться от контроля кривой доходности - политики, действовавшей с 2016 года и ограничивавшей долгосрочные процентные ставки около нуля.

Согласно заявлению, ЦБ также прекратит покупки рискованных активов, таких как биржевые фонды (ETF) и японские инвестиционные фонды недвижимости.

Любое будущее повышение ставок будет умеренным, отметили в Банке Японии. Регулятор ожидает сохранения комфортных финансовых условий.

#финансы #Япония #ставка #ЦБ

Популярное

Все
Тонул на глазах у публики
Как лудоман себе в карты запретил играть
«Старая гвардия» Казправды
Казахский Пушкин или второй после Абая
Моцарт от бокса
Открыть экзаменационные классы в районных ЦОНах просят преподаватели автошкол СКО
Алименты от осужденных
Павлодарской прокуратурой пресечена растрата свыше 1 млрд тенге для выкупа земель под строительство ГРЭС-3
Апелляционная коллегия военного суда ужесточила наказание по делу о пожаре и взрывах на военных складах под Таразом
Геологоразведка: наращивать инвестиции
Окна возможностей для региона
С прицелом на импортозамещение
Трансформация Казахстана: к обновленному справедливому обществу
Иртыш: кто останется в рулевой рубке?
Сидя на коне можно завоевать империю, но нельзя ею управлять, сидя на коне. Что мы знаем об Улусе Джучи?
Условия для успешного нациестроительства
Комплекс антиинфляционных мер пересмотрят в Казахстане
Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида
Нужно творить красоту!
Пусть всех ждет ақ жол!
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Творил несмотря на запреты
Красиво шить не запретишь
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
Президент предложил изменить герб Казахстана
Кодекс преткновения
Куда уходит Каспий?
Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
Берут одни, отдают другие
Массовая драка в одном из карагандинских ресторанов попала на видео
Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку
Казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий на турнире в Италии
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Какого цвета «честный» мед?
Откуда берет корни название города Костанай
Доверие основывается на справедливости
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети

Читайте также

Умер бизнесмен Бахыт Ибрагим
Посредством телефона и интернет-ресурсов в РК провели плате…
Михаил Ломтадзе принял участие в крупнейшей технологической…
Токаеву рассказали о создании антифрод-центра для защиты кл…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]