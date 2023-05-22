Банкам разрешат вывозить российские рубли из Казахстана

Подготовлен проект постановления Правительства РК "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей", - говорится в документе.

Цель документа - вывоз банками второго уровня из страны наличных российских рублей для конвертации их в безналичную форму и пополнения своих корреспондентских счетов в иностранных банках.

Планируется, что постановление будет действовать до 1 января 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 5 июня.

Аналогичное постановление было принято в начале года, когда банкам разрешили разовый вывоз рублей.