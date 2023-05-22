Банкам разрешат вывозить российские рубли из Казахстана
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Подготовлен проект постановления Правительства РК "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.
"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей", - говорится в документе.
Цель документа - вывоз банками второго уровня из страны наличных российских рублей для конвертации их в безналичную форму и пополнения своих корреспондентских счетов в иностранных банках.
Планируется, что постановление будет действовать до 1 января 2024 года.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 5 июня.
Аналогичное постановление было принято в начале года, когда банкам разрешили разовый вывоз рублей.