Банки откроют «исламские окна»

Программа мероприятия была ориентирована на практические решения для бизнеса. Участники обсудили перспективы интеграции Центральной Азии в глобальную систему исламских финансов, а также аспекты реального внед­рения исламских финансовых инструментов в экономику.

Форум был организован при сотрудничестве Ассоциации исламских финансов и бизнеса, Агентства стратегических коммуникаций TIDAM и Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Партнерами выступили международная торговая площадка ITS, Kazakhstan Ijara Company, финтех-проект Alif, инвестиционная компания Teniz Capital, Al Safi Bank и другие участники рынка.

По словам председателя правления администрации МФЦА Бахтияра Тлеубекова, развитие исламских финансов остается одним из ключевых направлений работы центра с момента его создания.

– Для Международного финансового центра «Астана» развитие исламских финансов всегда было стратегическим и приоритетным направлением. Можно сказать, что это часть нашей ДНК, – отметил Бахтияр Тлеубеков.

По словам эксперта, в пос­ледние годы в Казахстане уже сформирован фундамент для дальнейшего роста отрасли. Существенную роль сыграли изменения в законодательстве, которые позволили развивать механизм «исламских окон» – модели, при которой традиционные банки могут предлагать исламские финансовые продукты.

Сегодня исламские финансы в Казахстане постепенно переходят из теоретической в практическую плоскость. Речь идет уже не только о перспективах, но и о прикладных механизмах привлечения инвестиций, развитии исламского банкинга, лизинга, долговых инструментов и цифровых решений.

– Мы уже обсуждаем не только потенциал исламского финансирования, но и прикладные вопросы – привлечение капитала, развитие исламского банкинга, исламского лизинга и долговых инструментов, – подчеркнул глава администрации МФЦА.

Интерес к площадке МФЦА продолжает расти. По данным Международного центра, сегодня здесь зарегистрировано более 5 600 компаний из более чем 90 стран мира. При этом около 300–400 лицензированных организаций работают в финансовом секторе, а примерно десятая часть из них связана с исламскими финансами.

Отдельное внимание участники форума уделили запуску новых инструментов исламского финансирования. Как отметила CEO Ассоциации исламских финансов и бизнеса, руководитель направления исламских финансов МФЦА Мадина Тукулова, рынок уже демонстрирует реальные изменения.

– Если еще пять-десять лет назад развитие рынка оставалось неопределенным, то сегодня мы видим устойчивый прогресс: появляются новые компании, инструменты и инициативы, – отметила Мадина Тукулова.

Одним из наиболее заметных изменений стали новые возможности для традиционных банков. После изменений в регулировании они смогут открывать «исламские окна», получая лицензии на отдельные операции без необходимости открытия полноценного исламского банка.

По словам экспертов, это значительно расширяет доступность исламских финансовых продуктов для населения и бизнеса. В числе наиболее ожидаемых направлений – появление исламской ипотеки. Ранее о намерении развивать исламское финансирование заявлял и «Отбасы банк».

– Это очень важный этап развития рынка. Банкам больше не обязательно создавать отдельный исламский банк – достаточно получить лицензию на предоставление соответствующих операций. Это значительно расширяет доступность исламских финансовых продуктов, – пояснила Мадина Тукулова.

Участники форума подтвердили, что развитие исламских финансов может стать одним из дополнительных источников привлечения инвестиций в Казахстан и усилить интеграцию региона в международную финансовую систему. Одновременно отрасль получит новый импульс благодаря совместной работе государства, бизнеса, международных партнеров и профессиональных ассоциаций.