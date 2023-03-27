Банки в Казахстане заработали за год 1,5 трлн тенге

Экономика
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Ожидается, что в текущем году показатели прибыли сохранятся на том же уровне.

Фото: Kazpravda.kz

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P) подтвердило рейтинги шести казахстанских банков и крупной микрофинансовой организации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

«Несмотря на обострение макроэкономических и геополитических рисков в регионе, банковский сектор Казахстана продемонстрировал устойчивость в 2022 году», – цитирует АРРФР сообщение S&P Global Ratings.

В целом, согласно данным S&P, наблюдалось улучшение показателей стабильности банковской системы при более взвешенном управлении качеством активов на протяжении экономических циклов.

Была также улучшена оценка страновых и отраслевых рисков банковского сектора Казахстана (Banking Industry Country Risk Assessment, BICRA) с «9» на «8» и повышен базовый уровень рейтинга банков, осуществляющих свою деятельность преимущественно в Казахстане, с «b+» до «bb-».

В результате, подтверждены долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги шести банков и микрофинансовой организации.

«По оценкам рейтингового агентства, ожидается, что реальный ВВП Казахстана вырастет примерно на 4% в 2023 году с последующим ростом экономики чуть менее 4% в год в течение следующих трех лет. (…)

Позитивное влияние на показатели казахстанских банков оказывает высокая маржа и способность генерировать прибыль, что обеспечивает им защиту от рисков несмотря на то, что внешняя операционная среда остается неопределенной и волатильной», – сообщается на сайте АРРФР.

Также в Агентстве по финрегулированию сообщили, что в 2022 году чистая прибыль банковского сектора Казахстана составила 1,5 трлн тенге (3,2 млрд долл. США), что на 14% выше, чем в 2021 году.

«Ожидается, что в текущем году показатели прибыли сохранятся на том же уровне, при этом рентабельность среднего капитала (return on average equity, ROAE) составит 25-30%, а чистая процентная маржа будет выше 5%.

При этом по международным оценкам, темпы роста кредитования продолжат восстанавливаться и составят около 15-17% в год в номинальном выражении, а доля проблемных кредитов банковского сектора Казахстана останется, в целом, стабильной на уровне около 9%», – резюмировали в агентстве.

#экономика #кредит #банки

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