Баннер с изображением Димаша пролетел над Тихим океаном – видео

12 августа над солнечным пляжем Санта-Моники (штат Калифорния, США) пролетел баннер с именем и изображением известного казахстанского певца Димаша Кудайбергена, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на DimashNews .

Фото: dimashnews.com

Проект был организован dears из фан-клуба Dimash USA Fan Club для продвижения и поддержки любимого артиста.

Пирс Санта-Моники был открыт 9 сентября 1909 года. В пик летнего сезона знаменитый пляж посещают более 250 тысяч туристов в день.