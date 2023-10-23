«Барсы» одолели «леопардов» Спорт 23 октября 2023 г. 1:00 1 Аскар Султан Столичный «Барыс» в Сочи одержал победу в рамках КХЛ, а в чемпионате Казахстана первое поражение в сезоне потерпел кокшетауский «Арлан». фото ХК «Сочи» Казахстанские «барсы», выступающие в международной Континентальной хоккейной лиге, после трех поражений кряду все же смогли собраться и одержать выездную победу над хоккейным клубом «Сочи», игроков которого часто из-за талисмана называют «леопардами» (этот хищник когда-то водился на Кавказе, и сейчас его популяцию хотят возродить). Наша команда одержала победу со счетом 5:3. На 14-й минуте Кирилл Савицкий вывел «Барыс» вперед, на 19-й наш американский легионер Райли Барбер удвоил преимущество. На 35-й минуте у хозяев Сергей Попов отыграл одно очко, но на 37-й другой наш легионер из Швеции, Понтус Оберг, забил третий гол. У россиян под занавес второго периода канадец Джесси Грэм еще раз сократил отставание до минимума. На 47-й минуте Батырлан Муратов забросил у нас уже четвертую шайбу, а на 59-й Понтус Оберг оформил дубль. За две секунды до конца встречи сочинец Матвей Мичков поставил точку в матче, «подсластив» проигрыш еще одной шайбой для своей дружины. А теперь обратимся к первенству Казахстана, где первое поражение в сезоне потерпел кокшетауский «Арлан». «Волки» из Акмолинской области побывали в гостях в Усть-Каменогорске и, победив в первой встрече со счетом 4:2, во второй уступили – 0:1. Арлановцы отстают от лидера первенства – ташкентского «Хумо» на четыре очка, но при этом имеют две игры в запасе. Что касается флагмана узбекского хоккея , то на этот раз в гостях у «Алматы» он дважды победил. Вначале «Хумо» выиграл со счетом 3:0 в основное время, а потом обыграл соперника и по буллитам – 2:1. В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: «Иртыш» в Павлодаре в первом поединке обыграл петропавловский «Кулагер» со счетом 3:2, а во втором уступил – 3:5; «Актобе» дома вначале обыграл карагандинскую «Сарыарку» со счетом 2:1, а потом «зеркально» проиграл – 1:2; в Рудном местный «Горняк» был дважды сильнее атырауского «Бейбарыса», которого он обыграл вначале со счетом 2:1, а потом и 3:0. ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА М Команда И Г О 1 «Хумо» 16 60-13 30 2 «Арлан» 14 57-18 26 3 «Торпедо» 16 49-35 23 4 «Номад» 16 48-31 22 5 «Горняк» 16 40-46 20 6 «Бейбарыс» 16 43-48 19 7 «Сарыарка» 16 46-48 18 8 «Актобе» 18 36-55 14 9 «Алматы» 18 45-71 12 10 «Кулагер» 14 30-47 7 11 «Иртыш» 16 28-70 6 #Спорт #хоккей #Барсы