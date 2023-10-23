«Барсы» одолели «леопардов»

Казахстанские «барсы», выступающие в международной Континентальной хоккейной лиге, после трех поражений кряду все же смогли собраться и одержать выездную победу над хоккейным клубом «Сочи», игроков которого часто из-за талисмана называют «леопардами» (этот хищник когда-то водился на Кавказе, и сейчас его популяцию хотят возродить).

Наша команда одержала победу со счетом 5:3. На 14-й минуте Кирилл Савицкий вывел «Барыс» вперед, на 19-й наш американский легионер Райли Барбер удвоил преимущество. На 35-й минуте у хозяев Сергей Попов отыграл одно очко, но на 37-й другой наш легио­нер из Швеции, Понтус Оберг,­ забил третий гол. У россиян под занавес второго периода канадец Джесси Грэм еще раз сократил отставание до минимума. На 47-й минуте Батырлан Муратов забросил у нас уже четвертую шайбу, а на 59-й Понтус Оберг оформил дубль. За две секунды до конца встречи сочинец Матвей Мичков поставил точку в матче, «подслас­тив» проигрыш еще одной шайбой для своей дружины.

А теперь обратимся к первенству Казахстана, где первое поражение в сезоне потерпел кокшетауский «Арлан». «Волки» из Акмолинской области побывали в гостях в Усть-Каменогорске и, победив в первой встрече со счетом 4:2, во второй уступили – 0:1. Арлановцы отстают от лидера первенства – ташкентского «Хумо» на четыре очка, но при этом имеют две игры в запасе.

Что касается флагмана узбекского хоккея , то на этот раз в гос­тях у «Алматы» он дважды победил. Вначале «Хумо» выиграл со счетом 3:0 в основное время, а потом обыграл соперника и по буллитам – 2:1.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: «Иртыш» в Павлодаре в первом поединке обыграл петропавловский «Кулагер» со счетом 3:2, а во втором уступил – 3:5; «Актобе» дома вначале обыграл карагандинскую «Сарыарку» со счетом 2:1, а потом «зеркально» проиграл – 1:2; в Рудном местный «Горняк» был дважды сильнее атырауского «Бейбарыса», которого он обыграл вначале со счетом 2:1, а потом и 3:0.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА