Башкирская группа Ay Yola анонсировала премьеру клипа

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Дана Аменова
корреспондент

Радостной новостью артисты поделились в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/ayyola.music/

Эксклюзивная премьера официального клипа на песню Homay, покорившую мировые чарты, состоится в Уфе.

«Подготовка к премьере клипа Homay идёт полным ходом – до начала всего несколько часов! Сегодня, 6 мая, в 21:00 смотрим клип вместе на большом экране фасада Тинькофф Холла. Приходите – тем, кто будет с нами, приготовили сюрприз», – написали музыканты на своей странице в Instagram.

Ранее популярная группа исполнила для казахстанских поклонников взорвавший мировые чарты хит Homay на площади имени Абая перед Дворцом Республики.

Указом главы Башкортостана Радия Хабирова участники группы Ay Yola удостоены высоких наград.

Недавно в соцсетях артисты представили тизер клипа на завирусившуюся песню Homay. Музыканты приобрели мировую известность благодаря хиту, написанному по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр». Этот трек обогнал Леди Гагу в мировых чартах, а видео на платформе YouTube собрало миллионы просмотров.

Музыкальное трио позиционирует себя как этно-музыкальный проект, вдохновленный наследием башкирского эпоса, которое возвращает слушателей к истокам древнего эпоса «Урал-батыр».

Фанаты из разных стран снимают для соцсетей трендовые видеоролики, вдохновляясь образом солистки группы Адель Шайхитдиновой.

 

#группа #анонс #клип #Уфа #Башкортостан #Ay Yola

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