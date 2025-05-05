Фото: instagram.com/ayyola.music

Недавно артисты выступили в Алматы на праздничном концерте в честь Дня единства народа Казахстана. Первые гастроли за границей стали для творческого коллективы незабываемыми.

«Казахстан, вы — невероятные. Спасибо за этот тёплый приём, за внимание, за живую реакцию и неподдельный интерес. Мы чувствовали ваше гостеприимство с первых минут — и на площади, и в зале. Спасибо каждому, кто пришёл, кто слушал, кто чувствовал вместе с нами. Два выступления на площади Абая — и оба запомнятся для нас надолго! Отдельная благодарность всем, кто снимал видео, делился моментами, выкладывал сторис», –написали они в Instagram.

Напомним, недавно популярная группа исполнила для казахстанских поклонников взорвавший мировые чарты хит Homay на площади имени Абая перед Дворцом Республики.

Ранее стало известно, что Указом главы Башкортостана Радия Хабирова участники группы Ay Yola удостоены высоких наград.

Недавно в соцсетях артисты представили тизер клипа на завирусившуюся песню Homay. Музыканты приобрели мировую известность благодаря хиту, написанному по мотивам башкирского эпоса «Урал-батыр». Этот трек обогнал Леди Гагу в мировых чартах, а видео на платформе YouTube собрало миллионы просмотров.

Музыканты позиционирует себя как этно-музыкальный проект, вдохновленный наследием башкирского эпоса. AY YOLA — музыкальное трио, которое возвращает слушателей к истокам древнего эпоса «Урал-батыр».

Фанаты из разных стран снимают для соцсетей трендовые видеоролики, вдохновляясь образом солистки группы Адель Шайхитдиновой.