Батареи не греют, а счета растут

Проблемная зона
Юлия Пулина

Жезказганцы жалуются на некачественное теплоснабжение и просят прокуратуру разобраться со странными начислениями в платежках по коммунальным услугам.

 

«С начала отопительного сезона прошел месяц, но в домах холодно, дети мерзнут. Сделайте уже что-нибудь», – потребовали неделю назад жители Жезказгана на встрече с акимом города Кайратом Шайжановым. Задать свой вопрос чиновнику лично пришли более 100 горожан, а еще около 4,5 тыс. смотрели онлайн-трансляцию.

Число многоквартирных жилых домов в областном центре приближается к 700 с учетом строительства. Большими темпами­ растет и частный жилой сектор. При этом в некоторых районах города в квартирах батареи горячие, а в других жильцы мерзнут, несмотря на то, что морозов еще не было.

Жезказганцы обратили внимание Кайрата Шайжанова на недостаточную подготовку к отопительному сезону. До сих пор в некоторых многоквартирных домах КСК ведут работы по замене труб, вентилей. Коммунальщики до сих пор латают порывы труб, а горожане между тем фиксируют открытые теп­лотрассы на подходе к домам.

По словам собравшихся, о каком качестве услуг можно говорить, если на неизолированных трубах потери тепла неизбежны?

Горожане недовольны работой единственной ТЭЦ города и просят, чтобы на теплоэ­лектроцентрали запустили дополнительный котел. Требуют качественных услуг и от АО «Предприятие тепловодоснабжения Жезказгана», которое считают ответственными в сложившейся ситуации наравне с КСК.

Глава города признает, что недостатки в работе коммунальщиков есть, но каждый озвученный случай с холодными батареями следует рассматривать по отдельности. Что же касается теплоизоляции, то отдел ЖКХ, по словам акима, примет меры в ближайшие дни.

Как сообщил Кайрат Шайжанов, в Жезказгане на основании участившихся жалоб от населения созданы рабочие группы по контролю за теплоснабжением. Они выезжали с проверкой по каж­дому указанному адресу. На данный момент показатели по всем трем магистральным тепловым сетям соответствуют утвержденному температурному графику.

Что же касается Жезказганской ТЭЦ, то в работе находится три котла, средняя температура подачи теплоносителя составляет 70 °С, а «обратки» – 50 °С при температуре на улице +3 °С.

Аким уверен: тепла в город подается достаточно, поэтому заверил собравшихся, что будет разбираться с каждым обращением индивидуально, ведь причины тепловых потерь могут быть разными.

Совершенно иной случай с жителями пяти кварталов – с 91-го по 95-й. Здесь горожане уже многие годы жалуются на некачественное отопление – его попросту не хватает на застраи­ваемый жилой сектор.

«Мы спрашиваем: когда будет отопление? На все вопросы один ответ: хорошо, рассмот­рим заявку. Кто-нибудь может дать четкий ответ? Устали от отговорок. Комиссии назначаются, приезжают, смотрят, но результатов нет. А счета приходят такие, как будто в домах горячие батареи и нормальная температура воздуха. Если услугодатель не может предос­тавить качественную услугу – пусть делает перерасчет», – потребовали жезказганцы. В относительном комфорте проживают лишь те, у кого дома установлена печная система отопления.

Как выяснилось, Кайрат Шайжанов и сам жил в том районе в 2002 году, поэтому о проблемах с теплом знает не понаслышке.

– Вы сегодня озвучили свою проблему, но мне нужно время, чтобы найти решение, – отметил он. – ТЭЦ работает нормально, но проблема конкретно ваших кварталов – проложенные десятилетия назад магистральные сети диаметром всего 600 миллиметров.

Это было ошибочное решение, считает аким города, ведь пропускная способность не позволяет обеспечивать теплом данные районы города. Диаметр трубы должен был составлять 1 200 мм. Имеющиеся сети рассчитаны только на кварталы – несколько многоэтажных домов и частный сектор. Но они не рассчитаны на новую школу, построенную год назад, на новостройки, которые возвели недалеко от медицинских центров. Да и частный сектор прирастает новыми домами большими темпами.

Решение только одно – полная замена магистральных сетей с увеличением диаметра труб теп­лотрассы. По имеющимся данным, такая инициатива рассматривалась несколько лет назад. Была разработана смета, но, к сожалению, из-за недостаточного финансирования проект не смогли осуществить.

Теперь же руководством области и города проект по реконструкции теплотрассы будет вновь рассмотрен, сообщил аким. После его реализации в вышеуказанных кварталах появится тепло, но при условии, что часть жителей подключится к газорас­пределительной системе. Стоит отметить, что в текущем году газифицировать эти кварталы не будут.

В данный момент специалисты городского отдела ЖКХ рассмат­ривают варианты, как выйти из ситуации. Впрочем, зимой менять трубы на теплотрассе никто не собирается, поэтому люди вынуждены подключать дополнительные электроприборы, чтобы согреться. Из чего следует новая проблема – счета за электричество.

Оплата коммунальных услуг и конфликты прошлых лет, связанные с платежками, давно раздражают население. Вот и теперь, когда жезказганцы возмущаются некачественными услугами, вновь возник вопрос о непонятных начислениях.

Пенсионер, к слову, бывший сотрудник ПТВС, Светлана Рыбалкина требует разъяснений по графе в платежной квитанции – «за подогрев».

– Я была в ПТВС, но их доводы неубедительны, – возмутилась она и обратилась непосредственно к сотрудникам прокуратуры с просьбой разобраться в данном вопросе. – Мы два года платим неизвестно за что. Даже летом, когда из крана течет еле теплая вода, эта графа остается. Люди доплачивают поставщику услуг за то, что спускают воду в ожидании, когда она пойдет горячая.

Так, по сути, ей объяснили «подогрев» в АО «ПТВС», когда она пришла разбираться по начислениям. В квартире Светланы Рыбалкиной, проживающей на пятом этаже, установлен счетчик воды. Циркуляция горячей воды недостаточная.

– И какие выводы можно сделать? Утром из крана горячей воды идет остывшая вода, приходится спускать ее несколько минут, чтобы пошла горячая, – отметила она. – Счетчик крутится, а потом еще в квитанции эта строка непонятная. Получается, я плачу за услугу дважды.

Пенсионер ПТВС подчеркивает, что если бы жезказганцы внимательно изучали квитанции, то увидели, что каждый раз им что-то «подсовывают». Но люди спокойно платят, особенно те, кто оплачивает квитанции онлайн. Распечатанные на бумаге счета сейчас приносят не всем. В банковских приложениях коммунальные платежки выставляют без «расшифровки», поэтому мало кто в курсе, что оплачивает «подогрев».

– Я считаю, что таким образом ПТВС возмещает свои убытки, – сказала Светлана Рыбалкина. – Почему мы должны возмещать потери компании? До каких пор будем это терпеть, куда смотрит прокуратура?

Ее вопрос Кайрат Шайжанов обещал рассмотреть в ближайшее время и пригласил на встречу в акимат, где будут присутствовать и прокурор, и представители ПТВС. Глава города отметил, что надзорный орган в курсе всех споров по коммунальным начислениям и совместными усилиями решение данного вопроса должно быть найдено.

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