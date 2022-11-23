Батареи не греют, а счета растут

Жезказганцы жалуются на некачественное теплоснабжение и просят прокуратуру разобраться со странными начислениями в платежках по коммунальным услугам.

«С начала отопительного сезона прошел месяц, но в домах холодно, дети мерзнут. Сделайте уже что-нибудь», – потребовали неделю назад жители Жезказгана на встрече с акимом города Кайратом Шайжановым. Задать свой вопрос чиновнику лично пришли более 100 горожан, а еще около 4,5 тыс. смотрели онлайн-трансляцию.

Число многоквартирных жилых домов в областном центре приближается к 700 с учетом строительства. Большими темпами­ растет и частный жилой сектор. При этом в некоторых районах города в квартирах батареи горячие, а в других жильцы мерзнут, несмотря на то, что морозов еще не было.

Жезказганцы обратили внимание Кайрата Шайжанова на недостаточную подготовку к отопительному сезону. До сих пор в некоторых многоквартирных домах КСК ведут работы по замене труб, вентилей. Коммунальщики до сих пор латают порывы труб, а горожане между тем фиксируют открытые теп­лотрассы на подходе к домам.

По словам собравшихся, о каком качестве услуг можно говорить, если на неизолированных трубах потери тепла неизбежны?

Горожане недовольны работой единственной ТЭЦ города и просят, чтобы на теплоэ­лектроцентрали запустили дополнительный котел. Требуют качественных услуг и от АО «Предприятие тепловодоснабжения Жезказгана», которое считают ответственными в сложившейся ситуации наравне с КСК.

Глава города признает, что недостатки в работе коммунальщиков есть, но каждый озвученный случай с холодными батареями следует рассматривать по отдельности. Что же касается теплоизоляции, то отдел ЖКХ, по словам акима, примет меры в ближайшие дни.

Как сообщил Кайрат Шайжанов, в Жезказгане на основании участившихся жалоб от населения созданы рабочие группы по контролю за теплоснабжением. Они выезжали с проверкой по каж­дому указанному адресу. На данный момент показатели по всем трем магистральным тепловым сетям соответствуют утвержденному температурному графику.