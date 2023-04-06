Бауржан Тортаев освобожден от должности заместителя министра обороны

Эту должность он занимал с апреля 2019 года.
Распоряжением главы государства Тортаев Бауржан Кадырович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
1991-1995 гг. – работал в коммерческих структурах;
1996-1997 гг. – главный специалист Семипалатинского областного управления экономики;
1997-1998 гг. – консультант сводного экономического отдела аппарата акима г. Семипалатинска;
1998-1999 гг. – заместитель начальника Восточно-Казахстанского областного управления статистики;
1999-2002 гг. – начальник информационно-статистического центра Управления статистики Восточно-Казахстанской области;
2002-2008 гг. – заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по статистике;
2008-2010 гг. – директор Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
2010-2011 гг. – директор Департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан;
2011-2017 гг. – заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента Республики Казахстан;
2017-2019 гг. – ответственный секретарь Министерства финансов Республики Казахстан;
С апреля 2019 года – заместитель министра обороны Республики Казахстан.