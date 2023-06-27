Бауыржан Кудайбергенов назначен вице-министром национальной экономики РК

С февраля 2022 года он занимал должность советника премьер-министра.

Фото пресс-службы Правительства РК

Постановлением Правительства РК Кудайбергенов Бауыржан Алибекович назначен вице-министром национальной экономики РК. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Бауыржан Кудайбергенов родился в 1988 году. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Университет Манчестера (Великобритания), Назарбаев Университет.

Трудовую деятельность начал инспектором Отдела анализа и информатизации Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2012-2017 годы работал экспертом-аудитором, главным экспертом-государственным аудитором в структуре Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2018-2022 годах занимал различные должности в Отделе социально-экономического мониторинга Администрации президента РК, Отделе информационно-аналитического обеспечения Канцелярии первого президента РК.

С февраля 2022 года по настоящее время занимал должность советника премьер-министра РК.

Обладатель стипендии «Болашақ», член президентского молодежного кадрового резерва 2021 года.

Напомним, 13 июня в Министерстве национальной экономики РК подтвердили информацию о снятии Ильяса Усерова с должности вице-министра.

О задержании Ильяса Усерова стало известно 12 апреля.