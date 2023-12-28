Бдительность без праздников и выходных

Впрочем, такую тактику сот­рудники правоохранительных органов применяют не только под Новый год, но и в другие праздничные дни. Как правило, граждане заняты приятными хлопотами, поиском подарков и поздравлениями и нередко расслабляются настолько, что теряют бдительность. Разного рода мошенники, домушники, аферисты и отъявленные бандиты тут как тут – готовы воспользоваться моментом и испортить торжество.

Преступники тоже тщательно готовятся к праздникам, только у них свой сценарий. Статистика свидетельствует, что число прес­туплений перед Новым годом традиционно увеличивается. В канун новогодних праздников отмечается рост краж из квартир, банкоматов и терминалов оплаты, а также фиксируется всплеск разбойных нападений и грабежей.

Благодаря действиям департамента полиции получается снизить риск уголовных прес­туплений и административных правонарушений. Полицейские проводят мероприятия, направленные на защиту имущественных прав граждан, жизни и здоровья, чтобы люди не стали жертвами правонарушителей и преступников.

Профилактика преступности, обеспечение общественного порядка в праздничные дни – важная задача. На ее решение направлен целый комплекс мероприятий. Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с гражданами, напоминают о необходимости быть бдительными. Для обеспечения общест­венного порядка на улицы населенных пунктов выходят дополнительные патрули.

– Превыше всего стоят закон и порядок, взаимопонимание, доброжелательность и ответственность, – говорит начальник департамента полиции Туркес­танской области Мурат Кабденов. – Необходимо жестко пресекать любые провокационные действия, нарушающие общественный порядок. Строгое соблюдение закона, предупреждение преступности, обеспечение общественного порядка – основа основ. Для этого нам необходимо увеличить штатную численность сотрудников патрульной полиции. Именно эта категория полицейских непосредственно контактирует с населением, они первыми готовы оказать при необходимости помощь гражданам. Считаю, что также нужно повсеместно предусмотреть открытие центров временной адаптации и детоксикации, что предотвратит повторное совершение правонарушителем преступления. Все это в целом укрепит общественную безопасность.

С этого года военное подразделение Национальной гвардии тоже вовлечено в обеспечение общественной безопасности в Туркестане. Военнослужащие патрулируют улицы города, заботясь о том, чтобы местное население и туристы чувствовали себя в безопасности. Это очень важное достижение в истории города, посетить который с каж­дым годом стремятся все больше паломников и путешественников, как отечественных, так и зарубежных.

В помощь полицейским – и техническая составляющая. Для охраны общественного порядка задействовано 1 405 камер видео­наблюдения. В места массового скопления людей ежедневно выезжают около 100 служебных автомобилей и более 400 сотрудников, регулярно проводятся рейдовые профилактические мероприятия.

Минувшим летом ДП Туркес­танской области получил новое здание, в котором расположен Центр оперативного управления. Криминогенная ситуация в области и безопасность населения контролируются инспекторами ЦОУ. В зале установлено 126 мониторов последней модели, через которые можно отследить ситуа­цию в режиме онлайн в самых отдаленных уголках города.

В результате преступления, совершенные в общественных местах, снизились на 41,4%. Это хороший показатель.

Одна из самых острых проб­лем, характерных сейчас для большинства регионов страны, – совершение преступлений с использованием интернет-ресурсов. Не обошла она стороной и Туркестанскую область. Порой мошенники и их жертвы нахо­дятся за сотни и тысячи километров друг от друга. Это значительно усложняет процесс розыска преступников, документирования их деятельности.

Раскрываемость преступлений интернет-мошенничества, совершенных с применением высоких технологий, составила 40,1%. Для этого в ДП в текущем году создана специальная группа «Киберпол». В нее вошли квалифицированные оперуполномоченные, следователи, криминалисты и IT-специалисты. Результатом ее работы стало в том числе задержание членов организованной преступной группы, состоящей из 25 человек. На их счету многочисленные мошенничества, причинившие материальный ущерб 1 312 гражданам более чем на 931 млн тенге.

В Туркестанской области преобладает сельское население. Жители сел часто излишне доверчивы, и этим пользуются мошенники. Широкая разъяс­нительная работа позволила сократить число мошенничес­ких преступлений на 7,8%. Их раскрываемость достигла 87,3%.

Кража скота – еще одна ак­туальная проблема для региона. Хозяева отправляют на пастбища свой скот без присмотра, соз­давая тем самым благо­приятные условия для скотокрадов. Достаточно сказать, что из 169 зарегис­трированных краж в 121 случае скот был похищен с пастбищ, и только в 48 – из сараев. Это существенно усложняет поиск злоумышленников. Тем не менее в результате проведенной комплексной работы количество краж скота в области снизилось на 16,5%, раскрываемость вышла на уровень 71,4%. За год полицейские вычислили 18 преступных групп, занимающихся кражей скота. Задержаны и привлечены к уголовной ответственности 42 человека.

Мурат Кабденов напоминает, что владельцы животных должны самостоятельно присматривать за скотом либо нанимать пастухов, а также устанавливать чипы. Однако ко всем произошедшим кражам скота в полиции относятся как к чрезвычайным ситуациям и своевременно организуют работу, направленную на раскрытие преступлений по горячим следам.

Мурат Кабденов не скрывает, что профилактика преступлений, связанных с наркотиками, также является серьезной проблемой. С начала года выявлен 541 случай наркопреступлений, что почти на треть больше, чем в 2022-м.

Из незаконного оборота изъято 1 тонна 328 кг наркотических средств. Важной составляющей в борьбе с наркопреступлениями является выявление сайтов и информационных ресурсов, рекламирующих наркотики и наркоманию. При проведении интернет-мониторинга выявлено 110 информационных сайтов, распространяющих синтетичес­кие наркотики, они заблокированы при помощи программы МВД «Кибернадзор».

Полицейские намерены сделать все от них зависящее, чтобы предстоящие праздничные дни не омрачились криминальными происшествиями.