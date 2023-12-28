Бдительность без праздников и выходных Общество 28 декабря 2023 г. 1:00 9 Любовь Доброта, Туркестанская область Когда граждане заняты предновогодней суетой, полицейские переходят на усиленный вариант несения службы. фото из архива "КП" Впрочем, такую тактику сотрудники правоохранительных органов применяют не только под Новый год, но и в другие праздничные дни. Как правило, граждане заняты приятными хлопотами, поиском подарков и поздравлениями и нередко расслабляются настолько, что теряют бдительность. Разного рода мошенники, домушники, аферисты и отъявленные бандиты тут как тут – готовы воспользоваться моментом и испортить торжество. Преступники тоже тщательно готовятся к праздникам, только у них свой сценарий. Статистика свидетельствует, что число преступлений перед Новым годом традиционно увеличивается. В канун новогодних праздников отмечается рост краж из квартир, банкоматов и терминалов оплаты, а также фиксируется всплеск разбойных нападений и грабежей. Благодаря действиям департамента полиции получается снизить риск уголовных преступлений и административных правонарушений. Полицейские проводят мероприятия, направленные на защиту имущественных прав граждан, жизни и здоровья, чтобы люди не стали жертвами правонарушителей и преступников. Профилактика преступности, обеспечение общественного порядка в праздничные дни – важная задача. На ее решение направлен целый комплекс мероприятий. Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с гражданами, напоминают о необходимости быть бдительными. Для обеспечения общественного порядка на улицы населенных пунктов выходят дополнительные патрули. – Превыше всего стоят закон и порядок, взаимопонимание, доброжелательность и ответственность, – говорит начальник департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов. – Необходимо жестко пресекать любые провокационные действия, нарушающие общественный порядок. Строгое соблюдение закона, предупреждение преступности, обеспечение общественного порядка – основа основ. Для этого нам необходимо увеличить штатную численность сотрудников патрульной полиции. Именно эта категория полицейских непосредственно контактирует с населением, они первыми готовы оказать при необходимости помощь гражданам. Считаю, что также нужно повсеместно предусмотреть открытие центров временной адаптации и детоксикации, что предотвратит повторное совершение правонарушителем преступления. Все это в целом укрепит общественную безопасность. С этого года военное подразделение Национальной гвардии тоже вовлечено в обеспечение общественной безопасности в Туркестане. Военнослужащие патрулируют улицы города, заботясь о том, чтобы местное население и туристы чувствовали себя в безопасности. Это очень важное достижение в истории города, посетить который с каждым годом стремятся все больше паломников и путешественников, как отечественных, так и зарубежных. В помощь полицейским – и техническая составляющая. Для охраны общественного порядка задействовано 1 405 камер видеонаблюдения. В места массового скопления людей ежедневно выезжают около 100 служебных автомобилей и более 400 сотрудников, регулярно проводятся рейдовые профилактические мероприятия. Минувшим летом ДП Туркестанской области получил новое здание, в котором расположен Центр оперативного управления. Криминогенная ситуация в области и безопасность населения контролируются инспекторами ЦОУ. В зале установлено 126 мониторов последней модели, через которые можно отследить ситуацию в режиме онлайн в самых отдаленных уголках города. В результате преступления, совершенные в общественных местах, снизились на 41,4%. Это хороший показатель. Одна из самых острых проблем, характерных сейчас для большинства регионов страны, – совершение преступлений с использованием интернет-ресурсов. Не обошла она стороной и Туркестанскую область. Порой мошенники и их жертвы находятся за сотни и тысячи километров друг от друга. Это значительно усложняет процесс розыска преступников, документирования их деятельности. Раскрываемость преступлений интернет-мошенничества, совершенных с применением высоких технологий, составила 40,1%. Для этого в ДП в текущем году создана специальная группа «Киберпол». В нее вошли квалифицированные оперуполномоченные, следователи, криминалисты и IT-специалисты. Результатом ее работы стало в том числе задержание членов организованной преступной группы, состоящей из 25 человек. На их счету многочисленные мошенничества, причинившие материальный ущерб 1 312 гражданам более чем на 931 млн тенге. В Туркестанской области преобладает сельское население. Жители сел часто излишне доверчивы, и этим пользуются мошенники. Широкая разъяснительная работа позволила сократить число мошеннических преступлений на 7,8%. Их раскрываемость достигла 87,3%. Кража скота – еще одна актуальная проблема для региона. Хозяева отправляют на пастбища свой скот без присмотра, создавая тем самым благоприятные условия для скотокрадов. Достаточно сказать, что из 169 зарегистрированных краж в 121 случае скот был похищен с пастбищ, и только в 48 – из сараев. Это существенно усложняет поиск злоумышленников. Тем не менее в результате проведенной комплексной работы количество краж скота в области снизилось на 16,5%, раскрываемость вышла на уровень 71,4%. За год полицейские вычислили 18 преступных групп, занимающихся кражей скота. Задержаны и привлечены к уголовной ответственности 42 человека. Мурат Кабденов напоминает, что владельцы животных должны самостоятельно присматривать за скотом либо нанимать пастухов, а также устанавливать чипы. Однако ко всем произошедшим кражам скота в полиции относятся как к чрезвычайным ситуациям и своевременно организуют работу, направленную на раскрытие преступлений по горячим следам. Мурат Кабденов не скрывает, что профилактика преступлений, связанных с наркотиками, также является серьезной проблемой. С начала года выявлен 541 случай наркопреступлений, что почти на треть больше, чем в 2022-м. Из незаконного оборота изъято 1 тонна 328 кг наркотических средств. Важной составляющей в борьбе с наркопреступлениями является выявление сайтов и информационных ресурсов, рекламирующих наркотики и наркоманию. При проведении интернет-мониторинга выявлено 110 информационных сайтов, распространяющих синтетические наркотики, они заблокированы при помощи программы МВД «Кибернадзор». Полицейские намерены сделать все от них зависящее, чтобы предстоящие праздничные дни не омрачились криминальными происшествиями. #статистика #полиция #преступления #праздники #Новый год