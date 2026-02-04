Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Центра по мониторингу за ходом реализации инициативы Президента «Таза Қазақстан», на котором рассмотрели вопросы применения цифровых технологий в сфере охраны окружающей среды и формирования экологической культуры населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Премьер подчеркнул важность закрепления принципов высокой экологической культуры и бережного отношения к природе в проекте новой Конституции.

«Особо подчеркну, что продвижение ответственного и созидательного патриотизма, формирование высокой экологической культуры включены в основополагающие принципы проекта новой Конституции. Это сформирует устойчивую культуру чистоты, бережного отношения к природе и ответственность каждого гражданина», — отметил Олжас Бектенов.

В рамках объявленного Главой государства Касым-Жомарта Токаева Года цифровизации и искусственного интеллекта особое внимание уделено применению цифровых технологий в сфере охраны окружающей среды. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что реализован проект Национального банка данных о состоянии окружающей среды.

Онлайн-платформа аккумулирует показатели целого ряда других систем, таких как мониторинг эмиссий, производственный экологический контроль, регистр выбросов переноса загрязнителей, государственный кадастр отходов, углеродный кадастр и др.

В сфере управления отходами действует цифровая платформа EcoQolday. Также на сегодня внедряется система раннего обнаружения лесных пожаров, для прогнозирования паводковой ситуации используется система Tasqyn, интегрированная с данными «Казгидромета». Ведется работа по автоматизации контрольно-пропускных пунктов, наиболее посещаемых особо охраняемых природных территорий Казахстана

В сфере природных ресурсов реализована интерактивная карта. Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин доложил, что посредством космического мониторинга в 2025 году зафиксировано 3 828 несанкционированных мест скопления отходов и свыше 1 тыс. полигонов.

Отмечена необходимость комплексного подхода с использованием искусственного интеллекта и имеющихся вычислительных мощностей. Внедрение цифровых решений повысит прозрачность, контроль и эффективность реализации концепции «Таза Қазақстан».

Также в ходе заседания рассмотрены результаты проводимой работы по формированию экологической культуры населения. Министр просвещения Жулдыз Сулейменова доложила о начале разработки Единого стандарта экологического просвещения для всех уровней – от школ до вузов, с акцентом на ценности «Таза Қазақстан». В регионах развиваются школьные и внешкольные форматы, включая проект «Зеленые клубы», программу «Жасыл ел».

Вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова доложила, что во всех вузах созданы клубы, студенческие экоотряды, проводятся велосипедные дни. В рамках проекта по раздельному сбору мусора в 26 университетах установлены боксы и биг-бэги, на переработку передано более 36 тонн пластика.