Бектенов: Экологическая культура и бережное отношение к природе закреплены в проекте новой Конституции

78
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Правительстве рассмотрели ход реализации президентской инициативы «Таза Қазақстан»

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Центра по мониторингу за ходом реализации инициативы Президента «Таза Қазақстан», на котором рассмотрели вопросы применения цифровых технологий в сфере охраны окружающей среды и формирования экологической культуры населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Премьер подчеркнул важность закрепления принципов высокой экологической культуры и бережного отношения к природе в проекте новой Конституции.

«Особо подчеркну, что продвижение ответственного и созидательного патриотизма, формирование высокой экологической культуры включены в основополагающие принципы проекта новой Конституции. Это сформирует устойчивую культуру чистоты, бережного отношения к природе и ответственность каждого гражданина», — отметил Олжас Бектенов.

В рамках объявленного Главой государства Касым-Жомарта Токаева Года цифровизации и искусственного интеллекта особое внимание уделено применению цифровых технологий в сфере охраны окружающей среды. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев доложил, что реализован проект Национального банка данных о состоянии окружающей среды.

Онлайн-платформа аккумулирует показатели целого ряда других систем, таких как мониторинг эмиссий, производственный экологический контроль, регистр выбросов переноса загрязнителей, государственный кадастр отходов, углеродный кадастр и др. 

В сфере управления отходами действует цифровая платформа EcoQolday. Также на сегодня внедряется система раннего обнаружения лесных пожаров, для прогнозирования паводковой ситуации используется система Tasqyn, интегрированная с данными «Казгидромета». Ведется работа по автоматизации контрольно-пропускных пунктов, наиболее посещаемых особо охраняемых природных территорий Казахстана

В сфере природных ресурсов реализована интерактивная карта. Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин доложил, что посредством космического мониторинга в 2025 году зафиксировано 3 828 несанкционированных мест скопления отходов и свыше 1 тыс. полигонов.

Отмечена необходимость комплексного подхода с использованием искусственного интеллекта и имеющихся вычислительных мощностей. Внедрение цифровых решений повысит прозрачность, контроль и эффективность реализации концепции «Таза Қазақстан».

Также в ходе заседания рассмотрены результаты проводимой работы по формированию экологической культуры населения. Министр просвещения Жулдыз Сулейменова доложила о начале разработки Единого стандарта экологического просвещения для всех уровней – от школ до вузов, с акцентом на ценности «Таза Қазақстан». В регионах развиваются школьные и внешкольные форматы, включая проект «Зеленые клубы», программу «Жасыл ел».

Вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова доложила, что во всех вузах созданы клубы, студенческие экоотряды, проводятся велосипедные дни. В рамках проекта по раздельному сбору мусора в 26 университетах установлены боксы и биг-бэги, на переработку передано более 36 тонн пластика.

#культура #экология #конституция

Популярное

Все
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Фундамент правовой системы государства
Здесь готовят будущую армейскую элиту
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Помогают роботы выпускать кирпич
Будет создан деловой совет
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
Балқымыз: как идея превратилась в семейный бизнес
Обозначены стратегические цели
Призыв к консолидации
Деньги на посевную выдали в январе
Увлекательная и полезная разработка
За счет возвратных средств
Не просто вернуть земли, а вовлечь их в экономику
Реновация промышленных площадок
На страже дорожной безопасности
Инвестиции в здоровье
Вырос экспорт мороженого
В Нацгвардии подвели итоги осеннего призыва
Высокая оценка действий миротворцев
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Персональная доля национального богатства
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Пожелаем удачи Елене!
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Бахытжан Базарбек: Людей пугают тем, чего не существует в п…
Айтуар Кошмамбетов: Проект Конституции гарантирует защиту п…
Ирина Смирнова: Проект новой Конституции провозглашает спра…
Обозначены стратегические цели

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]