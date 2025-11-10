Мощность будущего предприятия – 54 тыс. тонн авиатоплива и до 100 тыс. тонн переработки биоэтанола в год

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с главным исполнительным директором американской компании LanzaJet Джимми Самарицем и вице-президентом по коммерческой деятельности Стефаном Тионом по вопросам развития промышленного и технологического партнерства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Рассмотрены перспективы локализации передовых технологий для реализации совместного проекта по производству экологически чистого авиатоплива. В частности, обсужден проект строительства завода по производству авиационного топлива SAF (Sustainable Aviation Fuel) в городе Рудном Костанайской области.

LanzaJet является разработчиком технологии производства экологически чистого авиатоплива SAF из этанола, полученного из разных видов сырья, в том числе органического (зерно, кукуруза, картофель и др). Мощность будущего предприятия – 54 тыс. тонн авиатоплива и до 100 тыс. тонн переработки биоэтанола в год. На сегодня завершена разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) завода.

Проект направлен на развитие «зеленой» авиации и углубленную переработку в АПК. Производство биотоплива также обеспечит сокращение выбросов парниковых газов, что соответствует ключевым приоритетам климатической и энергетической повестки РК.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед нами задачу по созданию в Казахстане международного аэрохаба. Помимо расширения мощностей аэропортов и строительства инфраструктуры, важным является вопрос обеспечения отрасли качественным и экологически чистым авиатопливом. Мы готовы расширять сотрудничество. Правительство окажет всестороннюю поддержку данному проекту», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Участники встречи детально рассмотрели ключевые направления проекта по производству устойчивого авиационного топлива (SAF) в Казахстане. Со стороны руководства компании Lanza Jet было предложено рассмотреть возможность создания интегрированной структуры для совместной реализации проекта.

LanzaJet основана ведущей американской биоинжиниринговой компанией LanzaTech с головным офисом в г. Чикаго (США). Наряду с LanzaTech, ключевыми инвесторами являются крупные транснациональные корпорации: International Airlines Group, Mitsui & Co., Ltd., Shell, Suncor Energy, British Airways, LanzaTech, Microsoft, Breakthrough Energy, All Nippon Airways (ANA), Airbus, Groupe ADP и др. Компания имеет долгосрочные офтейк-соглашения с крупнейшими авиакомпаниями мира.