Бектенов обсудил с То Ламом предстоящую работу по подписанным соглашениям

Международное сотрудничество,Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лам, прибывший в Казахстан с государственным визитом, обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Внимание было уделено предстоящей работе по реализации подписанного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым и Генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом Совместного заявления об установлении стратегического партнерства между Казахстаном и Вьетнамом. Рассмотрены перспективы расширения взаимодействия в области торговли, сельского хозяйства, транспорта и логистики, гражданской авиации, туризма, обмена передовыми практиками по внедрению цифровых услуг и интеграции ИИ.

В рамках достигнутых на высшем уровне договоренностей по увеличению товарооборота до $2 млрд отмечена готовность Казахстана нарастить объемы поставок на вьетнамский рынок по 35 товарным позициям. Среди них продукция нефтехимической, металлургической, химической, машиностроительной отраслей, пищевой промышленности и др.

В сфере сельского хозяйства обозначена положительная динамика. По итогам прошлого года объем торговли Казахстана и Вьетнама продукцией АПК вырос на 3,5%, в 15 раз выросли поставки казахстанской сельхозпродукции. Также перспективным направлением является обмен опытом в научной сфере для внедрения современных агротехнологий, направленных на повышение продуктивности сельского хозяйства.

В транспортно-логистической отрасли внимание уделено взаимодействию в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Средний коридор позволит сократить сроки доставки грузов из Вьетнама, что обеспечит выведение взаимной торговли на качественно новый  уровень.

По итогам переговоров стороны подтвердили намерения прилагать все усилия для укрепления двусторонних торгово-экономических между Казахстаном и Вьетнамом.

#сотрудничество #Бектенов #Вьетнам #проекты

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