Бектенов ознакомился с фармпроизводством в Усть-Каменогорске

Глава правительства Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область ознакомился с потенциалом местного завода по производству медицинской техники и медизделий ТОО «TAKURRA», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Компания является единственным производителем высокоточных автоматических ИХЛ (иммунохемилюминесцентных) анализаторов в СНГ. С помощью прибора для исследования крови за 14 минут можно получить результат сразу по 20-ти показателям и выявлять более 150 заболеваний, том числе и на ранней стадии. Производственная мощность завода – 360 анализаторов и 1,5 млн наборов реагентов.

Генеральный директор ТОО «TAKURRA» Андрей Кайзер сообщил премьеру о готовности компании заменить в государственных больницах зарубежные анализаторы на отечественные.

«Главой государства поставлена задача увеличить казахстанское содержание в закупках и долю офтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями. Мы стремимся к импортозамещению. Поручаю Министерству здравоохранения провести анализ и изучить вопрос по постепенному наращиванию доли отечественных анализаторов», — отметил Олжас Бектенов.

Глава правительства был также проинформирован о планах по запуску модульной автоматизированной системы ПЦР-тестов в реальном времени и выпуску медицинских изделий отечественного производства.