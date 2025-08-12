Бектенов поручил проверить объекты образования на соблюдение требований безопасности

Правительство,Образование
125
Дана Аменова
специальный корреспондент

Единую систему безопасности внедряют в казахстанских школах

Фото: пресс-служба правительства

На заседании правительства Премьер-министр подчеркнул, что поручение Главы государства по внедрению единой системы безопасности должно быть исполнено качественно и в установленные сроки. Образовательные учреждения обязаны иметь лицензированную охрану, турникеты, камеры, подключенные к центрам оперативного управления, сообщает Kazpravda.kz  

«Эти меры гарантируют безопасность жизни и здоровья наших детей в учебных заведениях. Министерству внутренних дел необходимо продолжить работу по проверке объектов образования на предмет соблюдения требований по антитеррористической защите. Обращаю внимание, что на сегодня в регионах еще порядка 30% частных организаций образования не оснащены необходимым оборудованием», — отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, за каждой школой и колледжем закрепили участковых инспекторов и оперуполномоченных.  

Первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов на заседании правительства доложил о проводимой работе по обеспечению безопасности детей в связи с началом нового учебного года. Он сообщил, что было проведено обследования всех объектов образования. Были внесены рекомендации по дорожной инфраструктуре. Вблизи школ установлены: пешеходные светофоры, искусственные неровности, дорожные знаки и информационные панно, ограждения, автопарковки.

Также с 31 августа по 9 сентября будет проводится ОПМ «Внимание – дети!». Цель – снижение детского травматизма на дорогах.

«С 1 сентября патрули будут максимально приближены к организациям образования. За каждой школой и колледжем закрепили участковых инспекторов и оперуполномоченных. В школах будут проведены занятия по основам безопасного поведения»,— добавил Бауржан Аленов.

Было отмечено, что в этом году на предмет антитеррористической защиты проверено 1 773 объекта образования. На сегодня 100% организаций образования оснащены видеонаблюдением.

#безопасность #Правительство #проверка #Образование

