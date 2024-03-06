Бектенов поручил разработать дорожные карты по благоустройству городов

Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Вновь разработанные и откорректированные градостроительные проекты (генпланы, ПДП и проекты застройки) будут проходить комплексную градостроительную экспертизу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства поручил правительству совместно с акиматами разработать дорожные карты по благоустройству городов. Они должны включать определение внешнего облика зданий, озеленение территорий, состояние общественного пространства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как отметил вице-министр промышленности и строительства Азамат Бейспеков, в целях создания комфортной среды для проживания населения Министерством в 2022 году разработан Методический документ «Стандарт комплексной застройки городов». Это своего рода пособие по внедрению компактной застройки и формированию привлекательных, комфортных общественных пространств. Документ был направлен во все местные исполнительные органы для руководства при разработке проектов детальной планировки по развитию и застройке территории городов.

Согласно действующему законодательству ПДП должны разрабатываться на основании генерального плана населенного пункта.

- Однако, акиматами допускаются грубейшие нарушения, основными из которых являются корректировки ПДП с отклонениями от генплана; выдача исходных материалов с отклонениями от ПДП; строительство МЖК на функциональной зоне и на участках общественных пространств (парки, скверы, аллеи, спортивные и детские площадки); необеспеченность кварталов и микрорайонов социальной и инженерной инфраструктурой, благоустройством, — отметил вице-министр.

К примеру, на рекреационных зонах Туркестана, где генеральным планом запланировано обустройство парков и скверов, проектом детальной планировки было запланировано строительство жилых домов и предприятий торговли. Аналогично на территории лесопарков Семея предусмотрено строительство жилья, объектов образования и общественно-деловых учреждений.

Для недопущения подобных отклонений с января 2024 года внедрена единая градостроительная экспертиза.

- Это позволит уже на этапе градостроительного планирования предотвратить отклонение от архитектурно-строительных норм (плотность, этажность, озеленение, благоустройство, санитарно-защитные зоны, экологические требования), исключить нарушения до утверждения ПДП. Также в целях качественного благоустройства городов разработана типовая форма Дорожной карты и направлена для утверждения в акиматы. Акиматы, в свою очередь, внесли в правительство утвержденные Дорожные карты в ноябре 2023 года и феврале 2024. На сегодня работа по реализации мероприятий по благоустройству в регионах начата, — сообщил вице-министр.

К примеру, в Алматинской области в прошлом году в городах Конаеве, Есике, Талгаре проведена работа по обустройству детских и спортивных площадок, построено футбольное поле, высажено более 1,5 тыс. деревьев, установлены столбы и обеспечено уличное освещение на 50 улицах.

В текущем году во всех регионах работа по благоустройству территорий будет продолжена. В настоящее время ведется работа по разработке проектно-сметной документации. Благоустройство ведется за счет местного бюджета и частных инвестиций. Министерством будет обеспечен контроль за реализацией Дорожных карт.

Азамат Бейспеков рассказал также, какая работа проведена по исключению точечной застройки и сохранению скверов.

Вновь разработанные и откорректированные градостроительные проекты (генпланы, ПДП и проекты застройки) будут проходить комплексную градостроительную экспертизу, в том числе на соответствие проектным решениям вышестоящего градостроительного проекта в Госэкспертизе.

Учитывая, что при разработке проектов детальной планировки обеспечиваются минимальные площади для озеленения кварталов и микрорайонов, механизм градэкспертизы обеспечит соответствие госнормативам.

Также внедрен единый механизм проведения общественных обсуждений при разработке градпроектов. В целях пресечения незаконного строительства усилен механизм мониторинга за строящимися (намечаемыми к строительству) объектами, путем выезда органами архитектуры. При выявлении нарушений органы архитектуры направляют информацию в органы ГАСК для принятия мер.

#город #поручение #дорожная карта #градостроительство

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