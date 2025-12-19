Бектенов поручил ускорить переход на современные технологии «чистого угля»

Энергетика,Экология
2

Под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Совета по переходу к «зеленой экономике» при Президенте Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Участие приняли руководство министерств экологии и природных ресурсов, энергетики, акимы Павлодарской области и города Алматы, руководители крупных энергетических предприятий и представители экспертной общественности.

Внимание уделено реализации поручений Главы государства по модернизации энергетической отрасли с переходом на наилучшие доступные техники и поэтапным внедрением отчетности устойчивого развития (ESG).

«Президентом поставлены задачи по улучшению экологической обстановки в стране. В Концепции по переходу к «зеленой экономике» определены ключевые индикаторы по снижению загрязнения воздуха и переработке промышленных отходов. Вопрос стоит в правильной реализации тех задач, которые уже закреплены в стратегических документах. Это прямая задача всех ответственных госорганов и организаций. Каждое предприятие должно работать над сокращением эмиссий в окружающую среду и переработкой золошлаковых отходов», — отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, Главой государства перед Правительством поставлена задача по коренной модернизации энергетической отрасли.

«Нужно ускоренно переходить на современные технологии «чистого угля». Это повысит эффективность работы угольных электростанций и снизит выбросы в окружающую среду. От угольной генерации мы не можем отойти – это объективная реальность, тем более с нашими запасами. Поэтому мы будем это использовать. При этом все энергопроизводящие мощности на угле должны соответствовать современным требованиям. Новые технологии дают практически нулевые выбросы при сжигании. Результатом каждой модернизации на энергоисточниках должно стать соответствие требованиям по минимальным выбросам. К этому надо стремиться и не отходить от этой генеральной линии. У нас впереди большие проекты по строительству трех ТЭЦ, по новым энергоблокам в Экибастузе, поэтому все эти новые проекты однозначно будут реализовываться по совершенно новым требованиям, с нулевыми выбросами», — подчеркнул Премьер-министр.

С вопросами и предложениями выступили представители общественных организаций исполнительный директор Казахстанской ассоциации по управлению отходами «KazWaste» Вера Мустафина, директор Научно-образовательного центра «Зеленая Академия» Бахыт Есекина председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Айгуль Соловьева.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил принять меры по ускоренному переходу на современные технологии «чистого угля». При реализации проектов по строительству тепловых электроцентралей в г. Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск должно быть обеспечено только применение чистых технологий.

В части цифровизации энергосектора Министерству энергетики поручено изучить передовые технологии ИИ, а также имеющиеся отечественные цифровые решения для применения в отрасли.

Кроме того, поручено провести инвентаризацию всех промышленных отходов с последующим вовлечением всех отходов во вторичный оборот путем внедрения современных технологий переработки и утилизации.

С вопросами и предложениями выступили представители общественных организаций.

Исполнительный директор Казахстанской ассоциации по управлению отходами «KazWaste» Вера Мустафина подняла вопрос утилизации опасных отходов.

Директор Научно-образовательного центра «Зеленая Академия» Бахыт Есекина инициировала дополнительные критерии для деятельности предприятий в декарбонизации. Также ею было предложено усилить взаимодействие с международными организациями для привлечения климатического финансирования на снижение выбросов и достижение углеродной нейтральности.

Председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Айгуль Соловьева призвала предприятия активизировать работу по борьбе с парниковым эффектом, внедрению ESG-принципов и снижению углеродного следа.

Отмечено, что в городе Алматы уровень экологических стандартов сопоставим с европейскими показателями, что связано с высокой вовлеченностью граждан и развитием корпоративной социальной ответственности. В то же время отмечена необходимость усиления работы на отдельных теплоэнергетических объектах, входящих в группу «Самрук-Казына», и детальной проработки внедрения технологических решений.

#уголь #экология #энергетика

