Премьер поручил ускорить развитие транспортно-логистической инфраструктуры

Глава Кабмина отметил, что трансграничные хабы должны стать точками притяжения капитала и новых производств

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства акцентировал внимание на необходимости ускорить работу по созданию всей необходимой инфраструктуры для развития торгово-логистических хабов в рамках поручения Президента, сообщает Kazpravda.kz

«Глава государства поставил задачу сделать Казахстан основным транспортным хабом Центральной Азии. Поэтому создание торгово-логистических хабов является для нас стратегически важным направлением развития трансграничных экономических связей. В условиях растущей конкуренции за транзитные маршруты и инвестиции нам необходимо ускоренно развивать наземную транспортную инфраструктуру, промышленную кооперацию и торговые сети», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что полноценный запуск трансграничных хабов позволит значительно сократить сроки прохождения грузов, повысить пропускную способность, увеличить объемы производства, налоговые поступления и экспорт.

Также Бектенов заявил о важности системного подхода к реализации проектов по развитию трансграничных хабов в рамках поручений Главы государства.

«При системном подходе эти проекты станут точками притяжения капитала и новых производств. В этой связи необходимо активизировать темпы работ и значительно улучшить взаимодействие всех участников процесса. Министерство торговли должно эффективно координировать деятельность всех заинтересованных госорганов», — отметил Премьер-министр, добавив, что также важно обеспечить постоянный мониторинг реализации проектов.

 

