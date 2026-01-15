Бектенов прибыл в Алатау проверить развитие города

Правительство
139

Премьер напомнил, что в рамках обозначенной задачи Президента Алатау формируется сегодня как новый центр деловой активности и инноваций, поэтому архитектура города должна быть человекоцентричной и удобной для бизнеса

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с ходом реализации задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», по формированию на базе Алатау нового полюса притяжения инвестиций, технологий и деловой активности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков и заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев проинформировали Премьер-министра о ходе реализации инвестпроектов, градостроительной подготовке и подготовке к реализации инфраструктурных проектов на территории города Алатау, а также об обеспечении электроэнергией региона, в том числе с учетом потребностей для ввода новых производств.

В сфере пищевой промышленности Олжас Бектенов ознакомился с темпами работ по запуску масштабного проекта PepsiCo Central Asia с общим объемом инвестиций порядка $360 млн. Проект реализуется в два этапа и направлен на формирование новых цепочек добавленной стоимости, развитие агропромышленной кооперации, внедрение современных технологий хранения и переработки сельхозпродукции. Планируется создание до 900 рабочих мест, производственная мощность предприятия составит 21 тыс. тонн.

В городе Алатау Премьер-министр также посетил площадку под строительство завода ТОО «Mars Petcare Kazakhstan» по производству готовых кормов для домашних животных.  Реализация проекта начнется в середине года в рамках политики по локализации производств и развитию перерабатывающей промышленности.

Отдельно внимание уделено якорному проекту Iconic Towers. Соглашение о его строительстве подписано в сентябре 2025 года в рамках государственного визита Главы государства в Китай. Объем инвестиций превышает $800 млн. Для разработки архитектурной концепции привлечена американская компания SOM. Общая площадь комплекса составит 276,8 тыс. кв. м и будет включать две башни, офисы, апартаменты, гостиницу и торговые пространства. Разработку проектно-сметной документации планируется завершить до апреля 2027 года, начало строительных работ запланировано на май текущего года, завершение – до конца 2029 года.

Касательно обеспечения Алматинской области электрической энергией, включая реализацию проектов города Алатау, отмечено, что среднее потребление в регионе растет: сейчас оно составляет 750–800 МВт. При этом прогнозируемый рост к 2030 году оценивается в 2 064 МВт, к 2050 году – до 4 164 МВт. Существующий дефицит мощностей требует строительства и реконструкции подстанций. Правительством уже принято решение о строительстве 15 подстанций, что позволит ввести новые трансформаторные мощности и обеспечить инвесторов электроэнергией.

Отмечено, что в рамках утвержденной Дорожной карты по городу Алатау предусмотрено строительство и реконструкция еще 11 подстанций ориентировочной стоимостью около 162 млрд тенге, что является ключевым условием для устойчивого развития города и реализации инвестиционных проектов.

«Инфраструктура должна развиваться всегда опережающим темпом, но мы немного запаздываем. Есть такая проблема в целом по стране. Сейчас Президент уделяет очень большое внимание. По поручению Главы государства Правительство выделяет необходимые средства. Мы провели налоговую реформу, чтобы стабилизировать государственные финансы. И как раз эти средства нам нужны для того, чтобы вкладывать их в инфраструктуру. Эти деньги никуда не уйдут, они будут вложены в экономику. Если государство инвестирует в инфраструктуру, тогда и инвесторы верят и приходят, и начинают развиваться. Иначе другого пути нет. Поэтому будем вкладывать, и возможности у бюджета с этого года будут другие для этого. Будем работать вместе», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Правительство оказывает все меры поддержки. В настоящее время город обладает специальным статусом и дополнительными институциональными условиями. Олжас Бектенов акцентировал внимание местных исполнительных органов на необходимости усиления работы по развитию города. В рамках обозначенной задачи Президента Алатау формируется сегодня как новый центр деловой активности и инноваций, поэтому архитектура города должна быть человекоцентричной и удобной для бизнеса.

В связи с этим Фонду Alatau City Authority и акимату Алматинской области поручено обеспечить принятие исчерпывающих мер государственной поддержки по развитию города, включая развитие инженерной и социальной инфраструктуры, привлечение инвестиций и создание благоприятных условий для реализации индустриальных, логистических и инновационных проектов.

#город #развитие #визит #Бектенов #Алатау

Популярное

Все
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
«Кайсар» метит в призеры?
В Кызылорде открыли Центр инклюзивного спорта
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Нелегальные постройки – под снос
Прилетел привет… из Сахары
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Семья как зеркало мира
Реанимобили прибыли в районы
Наука, открытая для диалога
Между светом и памятью
Безопасность на дорогах – приоритет государства
Экономика, меняющая повседневность
Учиться беречь будущее
Каратальский район: развивая человеческий капитал
Субсидии, компенсации, образование, трудоустройство
Коллективная безопасность в Азии
От генплана до последнего кирпича без «издержек роста»
Сердце бьется под цокот копыт
Горячая дискуссия о ледяном острове
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Морозы с Новой Земли идут в Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодарской области
Выплаты из ЕНПФ и ЕПВ не будут облагаться ИПН
Тройной подарок
Политический манифест, отражающий курс на предстоящие годы
Шепот забытого аула: степная готика захватила кинопрокат
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
США выходят из 66 международных организаций
Атырау разделят на два района
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки

Читайте также

Премьер побывал на заводах Алматинской области
В Казахстане создадут цифровую платформу аналитики данных д…
Премьер подверг критике практику переноса сроков при реализ…
Аида Балаева: Миграция должна быть законной, контролируемой…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]