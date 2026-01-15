Премьер напомнил, что в рамках обозначенной задачи Президента Алатау формируется сегодня как новый центр деловой активности и инноваций, поэтому архитектура города должна быть человекоцентричной и удобной для бизнеса

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Алматинскую область ознакомился с ходом реализации задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», по формированию на базе Алатау нового полюса притяжения инвестиций, технологий и деловой активности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков и заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев проинформировали Премьер-министра о ходе реализации инвестпроектов, градостроительной подготовке и подготовке к реализации инфраструктурных проектов на территории города Алатау, а также об обеспечении электроэнергией региона, в том числе с учетом потребностей для ввода новых производств.

В сфере пищевой промышленности Олжас Бектенов ознакомился с темпами работ по запуску масштабного проекта PepsiCo Central Asia с общим объемом инвестиций порядка $360 млн. Проект реализуется в два этапа и направлен на формирование новых цепочек добавленной стоимости, развитие агропромышленной кооперации, внедрение современных технологий хранения и переработки сельхозпродукции. Планируется создание до 900 рабочих мест, производственная мощность предприятия составит 21 тыс. тонн.

В городе Алатау Премьер-министр также посетил площадку под строительство завода ТОО «Mars Petcare Kazakhstan» по производству готовых кормов для домашних животных. Реализация проекта начнется в середине года в рамках политики по локализации производств и развитию перерабатывающей промышленности.

Отдельно внимание уделено якорному проекту Iconic Towers. Соглашение о его строительстве подписано в сентябре 2025 года в рамках государственного визита Главы государства в Китай. Объем инвестиций превышает $800 млн. Для разработки архитектурной концепции привлечена американская компания SOM. Общая площадь комплекса составит 276,8 тыс. кв. м и будет включать две башни, офисы, апартаменты, гостиницу и торговые пространства. Разработку проектно-сметной документации планируется завершить до апреля 2027 года, начало строительных работ запланировано на май текущего года, завершение – до конца 2029 года.

Касательно обеспечения Алматинской области электрической энергией, включая реализацию проектов города Алатау, отмечено, что среднее потребление в регионе растет: сейчас оно составляет 750–800 МВт. При этом прогнозируемый рост к 2030 году оценивается в 2 064 МВт, к 2050 году – до 4 164 МВт. Существующий дефицит мощностей требует строительства и реконструкции подстанций. Правительством уже принято решение о строительстве 15 подстанций, что позволит ввести новые трансформаторные мощности и обеспечить инвесторов электроэнергией.

Отмечено, что в рамках утвержденной Дорожной карты по городу Алатау предусмотрено строительство и реконструкция еще 11 подстанций ориентировочной стоимостью около 162 млрд тенге, что является ключевым условием для устойчивого развития города и реализации инвестиционных проектов.

«Инфраструктура должна развиваться всегда опережающим темпом, но мы немного запаздываем. Есть такая проблема в целом по стране. Сейчас Президент уделяет очень большое внимание. По поручению Главы государства Правительство выделяет необходимые средства. Мы провели налоговую реформу, чтобы стабилизировать государственные финансы. И как раз эти средства нам нужны для того, чтобы вкладывать их в инфраструктуру. Эти деньги никуда не уйдут, они будут вложены в экономику. Если государство инвестирует в инфраструктуру, тогда и инвесторы верят и приходят, и начинают развиваться. Иначе другого пути нет. Поэтому будем вкладывать, и возможности у бюджета с этого года будут другие для этого. Будем работать вместе», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Правительство оказывает все меры поддержки. В настоящее время город обладает специальным статусом и дополнительными институциональными условиями. Олжас Бектенов акцентировал внимание местных исполнительных органов на необходимости усиления работы по развитию города. В рамках обозначенной задачи Президента Алатау формируется сегодня как новый центр деловой активности и инноваций, поэтому архитектура города должна быть человекоцентричной и удобной для бизнеса.

В связи с этим Фонду Alatau City Authority и акимату Алматинской области поручено обеспечить принятие исчерпывающих мер государственной поддержки по развитию города, включая развитие инженерной и социальной инфраструктуры, привлечение инвестиций и создание благоприятных условий для реализации индустриальных, логистических и инновационных проектов.