Фото: Primeminister.kz

Премьер-министр РК Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки по городу Астане ознакомился с проектами в сфере малого и среднего бизнеса, а также развитием современной спортивной инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Работа ведется в соответствии с поручениями Главы государства по обеспечению устойчивого экономического роста и развитию массового спорта, данными на расширенном заседании Правительства и в Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».

Внимание уделено вопросам повышения эффективности мер поддержки МСБ, а также созданию современной спортивной инфраструктуры для подготовки олимпийского резерва и вовлечения молодежи в системные занятия спортом.

Олжас Бектенов осмотрел производственные мощности завода по выпуску готовых пищевых продуктов и полуфабрикатов ТОО «Тәп-тәтті». Руководитель предприятия Нуржан Сарсенов продемонстрировал Премьер-министру технологические линии и представил текущие показатели. Завод по производству кондитерских, мучных и хлебобулочных изделий оснащен современным оборудованием. Проектная мощность достигает до 5 тыс. тонн продукции в год. Создано 200 рабочих мест.

В ходе осмотра отмечено, что развитие и поддержка МСБ остается приоритетом государственной политики. На сегодня в сфере МСБ в Казахстане занято порядка 4,5 млн человек или почти половина экономически активного населения страны.

Для обеспечения экономической стабильности реализуется программа «Іскер Аймақ». Вместе с тем Правительством совместно с бизнес-сообществом прорабатываются дополнительные финансовые и регуляторные меры.

По линии холдинга «Байтерек» запущена программа льготного переоснащения производств. Внедрение нового Налогового кодекса осуществляется в мягком формате с учетом предложений бизнеса, включая отмену проверок за предыдущие периоды и неприменение мер ответственности к микро- и малому бизнесу в текущем году.

В настоящее время в Астане функционируют свыше 273 тыс. субъектов МСБ, что на 10,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В секторе занято 557,2 тыс. человек, или 70% экономически активного населения города. Доля МСБ в экономике столицы составляет 74,4% – это наивысший показатель по республике.

За 9 месяцев 2025 года субъектами МСБ Астаны произведено продукции и оказано услуг на сумму 14,9 трлн тенге с ростом на 21,9%. Для поддержки предпринимателей в 2025 году из местного бюджета выделено 12,8 млрд тенге: субсидированы свыше 3 тыс. проектов по снижению процентных ставок, гарантированы 49 кредитов, выданы 24 гранта субъектам социального предпринимательства.

Кроме того, реализуется местная программа кредитования «Астана бизнес», по которой уже одобрено 254 проекта на сумму 3,6 млрд тенге.

Премьер-министр также посетил новую лыжную базу, построенную в центральном парке Астаны. Заместитель акима города Ерик Мейрхан доложил, что строительство объекта началось в апреле 2025 года и было завершено в январе 2026 года. Стоимость проекта составила 1,8 млрд тенге. Общая площадь двухэтажного здания – порядка 2 тыс. кв. м, пропускная способность – до 300 человек в смену. Создано 30 рабочих мест.

Инфраструктура базы включает просторный тренажерный зал, оснащенный силовыми установками и специализированным оборудованием, в том числе тренажером ERCOLINA. Особое внимание уделено инновационному оборудованию: установлен профессиональный симулятор Skate Treadmill RL3500E для круглогодичной отработки техники и повышения выносливости, позволяющий имитировать технику конькового хода, регулировать скорость и угол наклона.

Тренажер дает возможность точно настраивать интенсивность нагрузок и организовывать безопасные тренировки под контролем специалистов, осуществлять объективную и системную оценку прогресса, что особенно важно при подготовке спортсменов. Кроме того, предусмотрены помещения для подготовки, хранения и сушки лыж и спортивного инвентаря.

Олжас Бектенов подчеркнул, что развитие современной спортивной инфраструктуры напрямую связано с задачами укрепления олимпийского потенциала страны.

«Глава государства уделяет особое внимание развитию массового спорта, воспитанию здорового поколения и укреплению здоровья нации в целом. Без создания доступной и качественной базы с современным оборудованием это сделать невозможно. Строительство таких объектов формирует основу для системной подготовки спортсменов и раскрытия потенциала нашей молодежи. Сейчас проходят Олимпийские игры в Италии, и мы видим насколько важно, чтобы у наших спортсменов были условия для достижения побед, поэтому государство последовательно готовит инфраструктуру, которая позволит нашим атлетам тренироваться на самом высоком уровне. Поддержка массового спорта и олимпийского резерва – это инвестиция в здоровье нации и международный имидж страны», — подчеркнул Премьер-министр.

Отмечено, что новая лыжная база станет ключевой площадкой для подготовки воспитанников детско-юношеской спортивной школы, Центра подготовки олимпийского резерва и Школы высшего спортивного мастерства. Помимо лыжных гонок, на базе будут культивироваться биатлон и спортивное ориентирование. На начальном этапе будут тренироваться порядка 180 спортсменов под руководством 15 тренеров, в перспективе планируется увеличение контингента до 360 человек.

При этом заниматься здесь смогут не только профессиональные воспитанники спортивных школ, но и любители лыжного спорта. Для массового спорта будут созданы условия, позволяющие горожанам комфортно пользоваться трассами и инфраструктурой объекта.

В целом по республике в рамках развития массового спорта последовательно расширяется спортивная инфраструктура и повышается вовлеченность граждан в системные занятия спортом. Уровень обеспеченности населения спортивными объектами выросла с 52,2% в 2023 году до 59,6% в 2025 году. Доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, увеличилась с 40,4% до 44,5%.

По итогам рабочей поездки Премьер-министр дал ряд поручений профильным министерствам и акимату Астаны.

В частности, поручено обеспечить дальнейшее развитие инфраструктуры для подготовки олимпийского резерва и расширить программы вовлечения молодежи в массовый спорт, а также продолжить системную поддержку МСБ с акцентом на повышение производительности и экспортного потенциала.