Бектенов провел ряд встреч с участниками KGIR-2025

Правительство
10
Дана Аменова
специальный корреспондент

Были рассмотрены направления инвестиционного сотрудничества в рамках текущих и перспективных проектов в области агропромышленного комплекса, энергетического, коммунального секторов

Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел ряд встреч с участниками VIII Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям (KGIR-2025), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В рамках задач, обозначенных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым по запуску нового инвестиционного цикла, правительством РК ведется системная работа по взаимодействию с международными компаниями и организациями в целях увеличения объема иностранных инвестиций в экономику страны. Были рассмотрены направления инвестиционного сотрудничества в рамках текущих и перспективных проектов в области агропромышленного комплекса, энергетического, коммунального секторов.

С вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Маттео Патроне обсуждены вопросы участия Банка в реализации инфраструктурных проектов на территории Казахстана. Внимание также уделено направлениям развития малого и среднего бизнеса.

В ходе встречи с президентом компании PepsiCo по региону Россия, Беларусь, Кавказ и Центральная Азия Давидом Манзини рассмотрен ход реализации проекта по строительству завода по производству соленых закусок в Алматинской области, находящегося на завершающей стадии.

Акимату региона совместно с соответствующими госорганами поручено и дальше содействовать в обеспечении инвестпроекта необходимыми инфраструктурными решениями.

С председателем совета директоров Fufeng Group Ли Сюэчунем внимание уделено реализации проекта вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке кукурузы в Жамбылской области. Производство будет базироваться на отечественном сырье. Инвестор положительно оценил комфортную бизнес-среду и созданные условия в рамках механизма «быстрого коридора» для предстоящего запуска производства.

По итогам встреч Олжас Бектенов подчеркнул, что правительство Казахстана продолжит оказывать всестороннюю поддержку инвесторам и формировать благоприятный инвестиционный климат с упором на полное сопровождение бизнес-проектов. Запуск новых производств имеет стратегическое значение для укрепления промышленного и экспортного потенциала страны, а также для создания новых рабочих мест.

