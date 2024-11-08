Бектенов встретился с главой АБР и представителями стран ЦАРЭС

Международное сотрудничество , Инвестиции
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Он призвал страны региона и международные финансовые организации объединить усилия для реализации совместных проектов

Фото: пресс-служба правительства РК

По поручению главы государства премьер-министр РК Олжас Бектенов принял участие в 23-й Министерской конференции Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), проводимой в Астане в рамках председательства Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Цель – расширение взаимодействия стран-участниц Программы и международных финансовых институтов в формировании интегрированного и устойчивого развития региона Центральной Азии.

Программа ЦАРЭС является инициативой Азиатского банка развития и реализуется в партнерстве с ведущими международными финансовыми организациями. В конференции приняли участие президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава, директор Института ЦАРЭС Кабир Джуразода, директор по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Европейской комиссии Петерис Устубс, представители Международного валютного фонда, Всемирного банка, Исламского банка развития и других финансовых организаций, а также правительственные делегации Южной Кореи, Японии, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Грузии, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана.

Они обсудили взаимодействие государств в области экономической и финансовой стабильности, инфраструктурного развития, торговли, энергетики, водных ресурсов, декарбонизации и др.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил востребованность Программы для региона Центральной Азии. За более чем 20 лет в регион инвестировано порядка $51 млрд, из них свыше $9 млрд направлены на проекты в Казахстане.

«Мы продолжим работать в тесном сотрудничестве с международными финансовыми организациями и странами-участницами ЦАРЭС для достижения общих задач. Мы нацелены на развитие АПК с акцентом на глубокую переработку и увеличение доли переработанной продукции, активное изменение структуры экспорта и наращивание его объемов. Также мы заинтересованы в реализации масштабных инфраструктурных проектов, обеспечивающих транспортную связанность и энергетическую устойчивость государств Центральной Азии. Призываю страны региона и международные финансовые организации объединить усилия для реализации совместных проектов», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В свою очередь президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава отметил, что ЦАРЭС в числе приоритетных задач видит принятие решительных действий в борьбе с изменениями климата, построение устойчивой инфраструктуры с системами раннего оповещения, а также развитие цифровой трансформации и внедрение инноваций.

Внимание участников конференции было уделено инициативам, направленным на развитие человеческого капитала и повышение качества жизни населения.

По итогам состоялось подписание соглашения о Фонде подготовки проектов по климату и устойчивому развитию ЦАРЭС.

#переговоры #сотрудничество #Бектенов #ЦАРЭС #АБР

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