Бектенов указал на проблему проезда самосвалов на дорогах общего пользования

Он отметил, что необходимо проработать введение запрета с 2025 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания правительства премьер-министр Казахстана поручил комплексно решать вопросы развития дорожной инфраструктуры с обеспечением высокого качества. При этом Олжас Бектенов обозначил важность усиления работы по снижению коррупционных рисков при строительстве дорог, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Глава правительства обратил внимание на проблему проезда большегрузных карьерных самосвалов на дорогах общего пользования, влияющую на качество дорог.

«Министерству транспорта ранее поручалось принять соответствующие меры по недопущению проезда тяжелой техники, не соответствующей допустимым параметрам. Поэтому были внесены поправки в законодательство, предусматривающие запрет выезда карьерных самосвалов на дороги общего пользования с 2026 года. Необходимо проработать вопрос по введению данной нормы уже с 2025 года», — отметил Олжас Бектенов.

Также он акцентировал внимание на ежегодно возникающей проблеме нехватки дорожно-строительных материалов в разгар работ. Министерству транспорта поручено провести ревизию наличия инертных материалов, технических и трудовых ресурсов, а также своевременно обеспечить подрядные компании дорожным битумом.