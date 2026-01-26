Конституционные реформы — это новый вектор развития с учетом требований мировой геополитической обстановки и эффективного использования появляющихся возможностей. Об этом заявил член Конституционной комиссии, председатель Карагандинского областного филиала партии «AMANAT» Бекзат Алтынбеков, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам Алтынбекова, каждое изменение имеет свое содержание и значение. Этот шаг является ключевым проявлением обновленного общественного сознания.

«На V заседании Национального курултая, состоявшемся в Кызылорде, в повестку были вынесены принципиально новые инициативы, и был четко обозначен ориентир будущего. В ходе заседания Курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал историческое заявление, отметив: “Можно считать, что Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай успешно выполнили свои исторически значимые и особо ответственные миссии. В связи с этим предлагаю создать новый институт — Народный совет Казахстана», – сказал Бекзат Алтынбеков.

«Как член Комиссии по конституционной реформе, я считаю, что правовые возможности и функции Народного совета должны быть всесторонне и четко закреплены в новой редакции Основного закона», — добавил он.

Также член Комиссии акцентировал внимание на ряде предложений и выразил им поддержку. Среди них – «Народный совет Республики Казахстан является высшим консультативным органом, защищающим интересы народа Республики Казахстан» и «Состав Народного совета Республики Казахстан формируется из граждан Республики Казахстан».