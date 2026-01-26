Бекзат Алтынбеков: Конституционная реформа — это новый вектор развития

Конституционная реформа
16

Конституционные реформы — это новый вектор развития с учетом требований мировой геополитической обстановки и эффективного использования появляющихся возможностей. Об этом заявил член Конституционной комиссии, председатель Карагандинского областного филиала партии «AMANAT» Бекзат Алтынбеков, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам Алтынбекова, каждое изменение имеет свое содержание и значение. Этот шаг является ключевым проявлением обновленного общественного сознания.

«На V заседании Национального курултая, состоявшемся в Кызылорде, в повестку были вынесены принципиально новые инициативы, и был четко обозначен ориентир будущего. В ходе заседания Курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал историческое заявление, отметив: “Можно считать, что Ассамблея народа Казахстана и Национальный курултай успешно выполнили свои исторически значимые и особо ответственные миссии. В связи с этим предлагаю создать новый институт — Народный совет Казахстана», – сказал Бекзат Алтынбеков.

«Как член Комиссии по конституционной реформе, я считаю, что правовые возможности и функции Народного совета должны быть всесторонне и четко закреплены в новой редакции Основного закона», — добавил он.

Также член Комиссии акцентировал внимание на ряде предложений и выразил им поддержку. Среди них – «Народный совет Республики Казахстан является высшим консультативным органом, защищающим интересы народа Республики Казахстан» и «Состав Народного совета Республики Казахстан формируется из граждан Республики Казахстан».

«Я поддерживаю вынесенные предложения. В эпоху обновления Народному совету Республики Казахстан предстоит выполнить масштабную историческую миссию. Его деятельность, полномочия, права и обязанности должны быть четко закреплены в Основном законе — только в этом случае его работа будет устойчивой и результативной. На данном этапе это и есть мое предложение», — заключил Бекзат Алтынбеков

#реформа #конституция

Популярное

Все
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Первому казахскому дипломату Назиру Торекулову посвятили музей в Астане
Серик Сапиев разъяснил причину конфликта со своим замом
Режим ЧС объявлен в США из-за зимнего шторма
В Казахстане микро- и малый бизнес начал работу с «чистого листа»
Конституционная комиссия на втором заседании обсудила разделы «Құрылтай» и «Халық кеңесі»
Редкую операцию на сердце беременной женщине провели в Алматы
Казахстанские каратисты завершили турнир Премьер-лиги с золотыми медалями
Глава государства провел совещание в Генеральной прокуратуре
Бектенов обсудил с Ларденом ситуации на Тенгизе и КТК
Снежанна Имашева: Преамбула Конституции — это идейно-моральное ядро Основного закона
Как Минздрав устраняет нарушения после аудита ВАП
Фигурист Шайдоров вошёл в ТОП-5 на чемпионате четырёх континентов
Министр юстиции: изменения в Конституцию повысят предсказуемость и последовательность действий государства
Цена на золото побила новый рекорд
КНБ пресек схему фиктивного производства медоборудования в «OrdaMed»
Более 1 млн домов остались без электричества в США из-за снежной бури
Аким Карагандинской области высказался об инциденте в управлении спорта
Алан Курмангалиев завоевал медали на турнире по настольному теннису в Катаре
Мусороперерабатывающий завод в Астане завышал цены на сортировку отходов
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Астане прошли крещенские купания
Все дело в пене из полиуретана
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Жительница Жаркента избила привязанного к батарее маленького сына
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Оксфордский хаб откроется в Астане
В Алматы сносят 4-этажное здание
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Гарантии свободы слова и мирные собрания сохраняются – депу…
Депутат Пономарев: Закрепляя в Конституции «Таза Қазақстан»…
Максим Рожин: Народный совет – это новый формат общенациона…
Отделение религии от государства на уровне Конституции укре…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]