Белые халаты – вечные солдаты

Практически у любого человека звук сирены скорой помощи вызывает тревогу. Но в приемном покое Городской клинической больницы № 7 к этому привыкли настолько, что очередная карета, подлетающая к входу, означает лишь то, что надо сосредоточиться и действовать предельно быстро и профессионально.

Попасть в «семерку» сейчас считается благом, пациенты порой упрашивают врачей со скорой, чтобы доставили именно сюда. «Седьмая Калкаманская» обслуживает экстренно свою часть города, но планово в нее стекаются пациенты со всей страны.

Тревожные будни

Наше дежурство в приемном покое началось с травматологии. Мужчина поскользнулся, упал и получил серьезную черепно-мозговую травму, в отделение привезли в глубоком оглушении. Таково заключение предварительного осмотра. Но что-то медиков настораживает. Пострадавшему назначают дополнительный осмотр неврологов.

Как в кино, по коридорам клиники на каталке оперативно его доставляют на обследование, где берут дополнительные анализы, делают КТ головного мозга. Подозрения врачей подтверждаются. До травмы у мужчины случился инсульт, что и послужило причиной падения. Пациента на лифте поднимают в отделение нейрохирургии, где бригада дежурных врачей принимает решение – оперировать немедленно! Забегая вперед, сообщаем: к моменту выхода публикации гражданин 1961 года рождения был переведен в палату, жизни пациента ничего не угрожает. Но как мы тогда за него переживали! Отчаянно хотелось верить, что с ним все будет хорошо и в нашу смену будут только счастливые истории.

– Зима – время усиленной работы травматологов. Хотя от пациентов у них круглый год отбоя нет, – комментирует заведующий приемного отделения ГКП № 7 города Алматы, магистр медицинских наук Асылбек Ембер­диев. – Наше отделение работает в формате 24⁄7, ежесуточно принимая более 300 пациентов. Большая часть поступает с травмами, затем следует неврология, а из всех неврологических пациентов 70% – инсультники.

Количество инсультов растет с каждым годом, неумолимая статистика фиксирует увеличение болезней системы кровообращения по всему миру. Казахстан не стал исключением. Только в Алматы функционируют шесть инсультных центров, плюс отделения неврологии и нейрохирургии при городских больницах.

Но, прежде чем попасть в специализированный центр, все пациенты стекаются в отделение приемного покоя, сотрудники которого и определяют дальнейшую тактику. Приемное отделение – это визитная карточка больницы. От профессионализма его врачей зависит не только успех последующего лечения, но и часто жизнь пациентов. Все надо делать четко, быстро и без ошибок. Такой ритм и нагрузки выдерживают не все, остаются лишь самые стрессоустойчивые и преданные профессии спе­циалисты.

Город в городе

Клиническая больница № 7 – крупнейшая многопрофильная системообразующая клиника Алматы и одно из ведущих лечебных учреждений Казахстана. Сегодня «семерка» выполняет функцию единого центра по оказанию специализированной экстренно-плановой стационарной, амбулаторно-поликлинической и консультативно-диагностической медицинской помощи населению. Имеет 11 павильонов и поликлинику, общая площадь 80 000 кв. м с территорией 8 га. Медицинская помощь в экстренном и плановом порядке оказывается по 17 профилям населению города Алматы и всех регионов страны, согласно переч­ню гарантированного объе­ма бесплатной медицинской помощи, ОСМС в рамках предельных объемов государственного заказа.

В ГКБ № 7 функционируют 27 клинических отделений, пять диагностических и пять вспомогательных подразделений. Основными направлениями являются: четыре нейрохирургических отделения (спинальная нейрохирургия, нейроонкология, сосудистая нейрохирургия, одно экстренное нейрохирургическое отделение), политравма и ортохирургия, урология, плановая и экстренная хирургия, самая крупная экстракорпоральная детоксикация (гемодиализ), гинекология, нефрология, терапия, гематология, эндокринология, физиотерапия, нейроинсульт­ный центр, кардиология, интервенционная кардиохирургия и аритмология.

Многие отделения – уникальные. Но основная «фишка» – это все же нейрохирургия. На ней и хотелось бы остановиться, ведь нас сегодня впустили в святая святых, буквально в сердце клиники – операционную. Она самая крупная по городу, состоит из 17 операционных залов. По словам врачей, они и рады бы, чтобы эти помещения простаи­вали, но не было и дня, чтобы в экстренном порядке не пришлось их разворачивать. Как уже говорили выше, 70% всех неврологических пациентов поступают с инсультами, и многим из них требуется экстренное оперативное вмешательство.

Зона риска

– Болезни системы кровообращения, к которым относятся в первую очередь инсульты – это общемировая огромная проблема и основная причина ранней смертности, – говорит заведующая нейроинсультным отделением № 1, главный внештатный инсультолог управления общественного здравоохранения Алматы Жанна Дюсембаева. – В мире регистрируется около 15 миллионов случаев инсульта в год. В нашей стране – более чем 40 тысяч случаев ежегодно. В первые 10 дней умирают пять тысяч человек, в течение одного месяца еще пять тысяч, из оставшихся 80% к нормальной жизни вернутся далеко не все, инсульты очень часто ведут к инвалидизации. Риск инсульта после 50–55 лет повышается в два раза. К этому возрасту у подавляющего большинства присутствует риск вероятности его возникновения. Главные причины – это наш образ жизни – то, что мы едим, пьем, стрессы, артериальное давление, уровень глюкозы.

В приемном покое «семерки» дежурят два невролога. Иные неврологические заболевания тоже встречаются довольно часто, но основная причина – это все же инсульты. Инсульт – это острое нарушение мозгового крово­обращения, и он внезапен всегда. Существует миф, что инсульту предшествует негативный стресс.

– Это не так, – отмечает Жанна Болатовна. – Совсем необязательно человек должен ругаться или плакать, нарушение может возникнуть и на фоне хорошего настроения. Первые признаки инсульта – спутанная речь, перекос лица, слабость в руке или ноге. Как только почувствовали подобное, надо быстрее вызвать скорую. У нас есть термин «терапевтическое окно», в народе так называемый «золотой час». В это время мы можем помочь. Окно длится до четырех часов. При ишемическом инсульте терапевтическое окно очень важно, при своевременном оказании помощи возможно полное восстановление всех функций организма. В Казахстане сегодня применяют препарат «Ревекард», действующее вещество которого – альтаплаза. Если с момента первых симптомов сразу же была вызвана скорая помощь, и пациент свое­временно доставлен в клинику, то есть до истечения 3–3,5 часов, мы можем помочь. Препарат вводится человеку внутривенно в течение часа, и часто улучшения становятся заметны уже на игле. Например, пациент прибыл в очень плохом состоянии – не понимает обращенную к нему речь, ощущается слабость в руке или ноге, присутствует спутанность сознания. А при введении появляются адекватные реакции, восстанавливается речь, руки и ноги начинают функционировать. Но бывает, что лекарства не помогают. Тогда на помощь приходят наши сосудистые нейрохирурги.

Главное в благоприятном лечении инсульта – это время. Надо отметить, что алматинцы стали гораздо ответственнее реагировать на карету скорой помощи. Случаи хамского отношения к медикам встречаются все реже. Водители, напротив, стараются максимально уступить мес­то автомобилю с включенной сиреной. Скорой очень важно довести как можно быстрее не только инсультников, при многих других состояниях счет также идет на минуты.

Следствие ведут врачи

К каждому пациенту здесь применяют мультидисциплинарный подход. В чем мы и убедились. Правда, прежде чем получить доступ в операционный блок, пришлось изрядно «попотеть». Но это того стоило. Перед нами развернулась картина, как в знаменитых сериалах наподобие «Доктора Хауса».

Вокруг пациента, тридцатилетнего мужчины, собрались врачи самых разных специализаций. Докторам предстоит оперативно решить, проводить операцию сейчас или же есть возможность стабилизировать пациента.

Эндокринолог, реаниматолог, хирург, невролог, травматолог и кардиолог. Обрывки непонятных нам фраз, снимки, анализы, сложная терминология, споры. Решение принято – отложенная экстренная операция, три дня на стабилизацию.

– В данный момент поступил пациент с травмами, полученными в ходе ДТП, – комментирует заведующий отделением ортохирургии Арнат Байзаков. – Экстренные операции проводим каждый день, но при поступлении группы тяжелотравмированных пациентов и выявлении высоких рисков осложнений, если есть возможность стабилизировать пациента, – надо ее использовать. Часто бывают проблемы с дыханием, давлением, шоком или уровнем глюкозы, операции лучше проводить, когда эти показатели приближены к определенной норме. Данный пациент поступил с политравмой, большая кровопотеря. Он будет поэтапно проходить лечение. Врачи смотрят таких пациентов мультидисциплинарно, определяют противошоковые мероприятия, проводят необходимые процедуры, стабилизируют переломы современными аппаратами.

В это время года работы медикам добавляют зимние виды спорта, традиционно не дают расслабляться мопедисты. В новогодние праздники начеку все специалисты, а не только травматологи. После обильных застолий не скучают, мягко говоря, гастроэнтерологи, эндокринологи, неврологи, кардиологи. Постновогодний синдром – общий термин для этого времени, когда праздники закончились, а поток пациентов увеличился.

Инсульты и здесь не сдают позиции. Для тех, кто в группе риска по данному заболеванию, опасны алкоголь и стрессы. Выпил человек, сосуды расширились, ему хорошо, а спустя время и без того суженные сосуды сужаются еще сильнее и происходит нарушение мозгового кровообращения.

В борьбе за жизнь

...Сегодня мы видели своими глазами, как врачи отвоевали человека у «старухи с косой». Мимо нас буквально пролетела каталка, в распахнутые двери операционной завезли пожилого мужчину. Для медиков это привычная работа, их действия четкие, слаженные. Нас же трясет, диктофон периодически падает, но напряжение, витающее в воздухе, чувствуем, кажется, только мы. Это уже потом старшая медсестра расскажет, как липнет одежда от холодного пота, как остро понимаешь грань между жизнью и смертью и как слабеют ноги, когда становится понятно, что опасность миновала.

– Операционную в зависимости от потребности мы разворачиваем за 10–15 минут, – говорит старшая медсестра отделения сосудистой нейрохирургии Бибигуль Мамырбаева. – Операции длятся чаще всего от 40 минут до четырех часов. Пока пациента доставляют из приемного покоя, мы должны включить аппарат, подготовить столы, ИМН (изделия медицинского назначения) и белье, дежурный врач – занес­ти данные.

Операция прошла успешно, оперирующий нейрохирург доволен исходом, улыбается, снимает перчатки и даже шутит.

– В структуре нашей клиники более 50 процентов коек хирургического профиля в количестве 350 единиц, – рассказывает директор ГКБ № 7, доктор медицинских наук профессор Манас Рамазанов. – Общее число операций за последние 5-6 лет в клинике выросло с 8 до 12 тысяч в год. Отработана слаженная схема между анестезиологами, реаниматологами и хирургами, которая позволяет обеспечивать большое количество операций в связи с внедрением в практику малоинвазивных вмешательств. Как вы правильно подметили, нейроинсультный центр – это так называемая «фишка» клиники. Это один из крупнейших инсультных центров третьего уровня в городе. В мегаполисе функционируют инсультные центры, развернутые на 166 коек. Из них в нашей больнице 70 инсультных коек в нейроинсультных отделениях и 20 коек в отделении сосудистой нейрохирургии.

Мультидисциплинарный подход, успешно применяемый в центре, предполагает консервативное лечение от инсультов с применением протоколов МЗ РК, а пациентам, поступившим с острым инсультом, по показаниям проводятся операции механической тромбоэкстракции, открытого удаления внутричерепной гематомы при геморрагическом инсульте, декомпрессивной гемикраниэктомии. Сосудистая нейрохирургия представлена с помощью бипланового ангиографа, позволяющего выполнять различные вмешательства при патологии сосудов, кровоснабжающих головной мозг. Развитие этого направления в медицине – жизненная необходимость и дело мирового значения.

– Инсульты – это проблема, выходящая за рамки медицинской науки, это очень тревожный социальный фактор. В отличие от тех же инфарктов инсульты дают большую нагрузку на систему здравоохранения, чаще приводят к потере трудоспособности. Поэтому наша задача – не просто обеспечить выживаемость, но и стремиться к снижению инвалидизации и сохранению качества жизни пациентов, – резюмировал Манас Рамазанов.