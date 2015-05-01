Свежий выпуск Беречь согласие и толерантность

Этот праздник по особому дорог каждому. Он стал замечательной духовной традицией нашего народа, который находит живой отклик в сердцах миллионов сограждан.

Патриотизм и доверие, дружба и любовь к родной земле являются незыблемыми ценностями, скрепляющими наше полиэтничное общество, истоки которых заложены в общенациональной идее «Мәңгілік Ел».

Сегодня праздник ознаменован триумфальной победой на выборах Первого Президента, Лидера нации Нурсултана­ Назарбаева – это момент истины и точка отсчета нового этапа развития страны.

Народ Казахстана сделал исторический выбор и проголосовал за своего Лидера, уверенно ведущего государство к достижению новых высот в экономическом и социальном развитии.

Мы живем в эпоху больших перспектив и возможностей. Пять народных реформ, План нации, инициированные Главой государства, – это поколенческие мега-проекты, которые станут крепким фундаментом современного государства для всех граждан, сформируют мировоззренческую основу стратегических перспектив развития Казахстана.

Дорогие земляки!

В этот светлый праздник Ассамблея народа Казахстана желает всем благополучия, благоденствия и уверенности в будущем.

Мы – одна семья, и у нас одна Родина. Судьба каждого из нас – в судьбе Казах­стана. Пусть этот праздничный день наполнит ваши сердца гордостью за Казахстан!

Пусть процветает наш общий Дом, благоденствует наш Народ, славится в веках наша Родина – Мәңгілік Ел!

Ассамблея народа Казахстана



Зинаида ЧУМАКОВА, член Ассамблеи народа Казахстана, член Союза писателей РК и РФ, Жезказган:

– То, о чем мечтали все казахстанцы в последнее время, свершилось! Наш Елбасы вновь стал Президентом! И это действительно очень большая радость для всего нашего народа. Пройдя эту волнительную процедуру, нашу респуб­лику вновь возглавил человек, который прошел с нами весь путь от становления суверенного Казахстана до его расцвета и вхождения в число сильнейших государств. Сколько было в жизни за эти 20 лет сложных моментов, и никогда Президент не оставил нас на распутье, всегда оправдывал наши надежды. Поэтому мы все очень рады!

Уезжая к себе в регион, в Жезказган, жители которого также голосовали за Президента, я с удовольствием передам им эту новость. Думаю, что у нашего Казахстана великое будущее, потому что уже сегодня, во время инаугурации, сразу же после торжественного принятия присяги, Глава государства обозначил проблемы, предложил пути их решения. Так было всегда, так будет и впредь! С таким Президентом мы сможем горы свернуть! Поэтому будем работать засучив рукава!



Максим ПАК, председатель корейского этнокультурного объединения Западно-Казахстанской области, член Ассамблеи народа Казахстана:

– Этнокультурные объе­динения Западно-Казахстанской области от всего сердца поздравляют Нурсултана Назарбаева с победой на выборах и вступлением в должность Президента страны!

Народ Казахстана в очередной раз продемонстрировал свое единство, свои единые взгляды на развитие страны, свое единое стремление построить счастливый, процветающий Казахстан.

Символично, что официальное вступление в должность Президента страны состоялось накануне Праздника единства народа Казахстана.

Пять народных реформ – это пять шагов навстречу единому будущему казахстанской нации, и мы отмечаем их особую актуальность на сегодня.

Уверены, что формирование транспарентного и подотчетного государства через механизм «открытого правительства», сокращение зоны ответственности государственных органов позволят гражданскому обществу активнее участвовать в принятии важнейших решений, затрагивающих различные сферы нашей жизни. Предусмотренный комплекс мер в области законодательства, широкое внедрение системы саморегулирования общества, направленные на модернизацию нашего государства, также станут ключевыми звеньями в развитии демократических принципов.

Благодаря политике Президента Н. Назарбаева Казахстан укрепит все свои достижения и успехи, достигнет высоких стратегических целей по вхождению страны в 30 развитых государств мира. Мы всегда будем поддерживать все инициативы Главы государства Н. Назарбаева, направленные на укрепление межнационального согласия и повышение жизненного уровня казахстанцев! Мы верим своему Лидеру и будем идти с ним к будущим победам!



Габдулхай ИШМУРАТОВ, президент ассоциации татарских и татаро-башкирских энокультурных объединений «Идел» Восточно-Казахстанской области:

– Этнокультурные объе­динения Восточно-Казахстанской области с чувством одобрения и гордости за нашу страну восприняли весть о победе Нурсултана Назарбаева на внеочередных выборах Президента Республики Казахстан.

С именем Нурсултана ­Назарбаева, общепризнанного Лидера, человека планетарного мышления, мы связываем успехи в социально-экономическом развитии Казахстана, где все делается во имя человека и для человека. И в основе всего этого курса лежат меры, направленные на укрепление дружбы и стабильности в нашей стране.

Благодаря мудрой политике Елбасы Казахстану удается сохранить свою особую модель мира и согласия, толерантности и единства. Мы гордимся достижениями своей страны, атмосферой дружбы между людьми, которые чувствуют себя единой сплоченной нацией.

Базовые ценности идеи «Мәңгілік Ел» способны и дальше консолидировать казахстанское общество вокруг общенациональных целей для укреплению казахстанской идентичности.

Как отметил Глава государства, озвучивая содержание пяти институциональных реформ, основополагающим принципом построения современного государства является гражданское равенство. Все граждане должны пользоваться одним объемом прав, нести один груз ответственности, иметь доступ к равным возможностям. Этот принцип станет фактором успешного государства. Реализация всех обозначенных пяти институциональных реформ откроет для нашей страны новые перспективы, новые горизонты на пути казахстанского общества к прогрессу и миру.

Мы уверены, что общенациональные ценности – верховенство права, государственные традиции, казахстанские ценности – это тот фундамент, на котором народ Казахстана во главе со своим Лидером продолжит строительство высокоразвитого и конкурентоспособного государства.