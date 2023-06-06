Глава МЧС назвал самые опасные места для купания детей

Более 100 опасных участков для купания определены в Туркестанской области.

Фото: Kazpravda.kz

С начала года в Туркестанской, Атырауской и Жамбылской областях зарегистрированы случаи гибели детей, утонувших, играя на берегу оросительных систем, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

О безопасности на воде говорили сегодня в Правительстве. По словам министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, особого внимания требует гибель детей в каналах и арыках. В этом году были случаи утопления детей в каналах «Арыс – Туркестан», «Алтынбеков», «Газалкент», «Ошакты» и арыки «Тасарык», «Р11-С».

«На данный момент в Туркестанской области ведется монтаж лестничных подъемов и тросов в каналах, которые позволят ухватиться и выбраться на берег», – сказал Ильин.

Министр акцентировал внимание на необходимости ускорения установки данных приспособлений в остальных регионах, где расположены обширные дренажно-ирригационные системы.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды признает, что гибель людей в водоемах региона продолжает быть одной из актуальных проблем.

«Каналы в области в основном предназначены для полива полей, поэтому вдоль них нет специальных мест для купания. Однако большое количество случаев утопления происходит в этих каналах. Поэтому через каждые 500 метров установлены лестницы безопасности и четырехметровые спасательные тросы», – говорит он.

Ориентируясь на данные по затонувшим в прошлом году, определено 111 опасных участков и установлено 256 запрещающих знаков для купания. Для решения проблемы в области открываются специальные пляжи.

«В этом году до 10 июня планируется открыть 4 пляжа. Из них 3 коммунальных и 1 за счет предпринимателя», - сообщил глава региона.

Для безопасности детей в населенных пунктах, где нет специальных мест для купания, устанавливаются бесплатные модульно-каркасные бассейны. Также акимат заключил меморандумы с владельцами частных стационарных бассейнов, чтобы дать возможность бесплатно купаться детям из малообеспеченных и многодетных семей.

Во время обхода жилых домов, расположенных вдоль рек и каналов, проведены разъяснительные работы. Так, 80 детей, находящихся вдоль водоемов без присмотра взрослых, по данным облакимата, переданы родителям.

Среди жителей области и в школах, по словам Сатыбалды, агитируются и контролируется безопасность на воде, в том числе работниками компетентных органов и отрядами дружинников, привлеченных центром занятости.