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Берегитесь клещей!
Наталья Денисова

В Кызылординской области четыре человека умерли от конго-крымской геморрагической лихорадки.

Напомним, конго-крымская геморрагическая лихорадка – это острая вирусная природно-очаговая инфекционная болезнь, передающаяся через укусы клещей и вызываемая вирусом геморрагической лихорадки Крым-Конго. Заболевание характеризуется лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Летальность при позднем обращении к медикам, как правило, высокая.

– В регионе в последнее время обостряется эпидемиологическая ситуация по конго-крымской геморрагической лихорадке, – сообщили в акимате области. – На сегодняшний день зарегистрировано 33 симптоматических больных, из них уточнено, то есть ККГЛ подтверждена исследованиями у 14. К сожалению, четыре человека умерли.

Сейчас девять больных лихорадкой, своевременно обратившихся за медпомощью и получивших лечение, выписаны домой в удовлетворительном состоянии.

– Умершие пациенты – жители города Кызылорды, Жалагашского, Шиелийского районов, – рассказал заместитель руководителя областного управления здравоохранения Жангельды Мырзагельдиулы. – В плане профилактики конго-крымской геморрагической лихорадки в регионе проводится большое количество мероприятий. Советую жителям соблюдать меры предосторожности на природе, в полевых условиях. В случае укуса клеща не стоит заниматься самолечением, а следует незамедлительно обращаться в медицинскую организацию.

У клещей на юге Казахстана нынче цикличная активность. Зарегистрировано уже более 600 обратившихся с укусами этого насекомого в медучреждения Кызылординской области.

– В прошлом году по области в число неблагополучных по ККГЛ населенных пунктов вошли 113 сел и городов, сейчас их 116, – рассказала заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алия Абдыкаимова. – Собрано и исследовано 40 075 клещей с целью выявления новых микроочагов ККГЛ. Из них 5 174 – из населенных пунктов, 16 765 – с животных, 17 637 – в живой природе, 496 – из очагов болезней. Всего исследовано 4 527 проб, и в 127 выявлены положительные результаты.

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