Мошенница оформляла товарные кредиты на жителей Павлодарской области

Полицейские задержали павлодарку по подозрению в мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Оперативники Павлодарской области и подразделения CiberPol, при содействии сотрудников банка, задержали 25-летнюю павлодарку, подозреваемую в мошенничестве.

«Установлено, что подозреваемая, злоупотребляя доверием своих земляков, завладела персональными данными потерпевших и оформляла товарный кредит в банках второго уровня. В дальнейшем обналичивать деньги способствовал магазин, где был оформлен товар. Надеясь при этом остаться безнаказанной, предприимчивая девушка оставляла сотрудникам банка «левые» телефоны, – сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Булат Нурсеитов.

На сегодня в полицию обратились 10 жителей нашего региона, попавших на удочку подозреваемой. Общая сумма ущерба составляет порядка 15 миллионов тенге.

По фактам мошенничества проводится досудебное расследование. Мера пресечения избирается, так как подозреваемая беременна.