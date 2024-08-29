Берик Уали проверил готовность казахстанских беркутчи к V Всемирным играм кочевников

ВИК - 2024
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Президент Республиканской федерации Құсбегілік Берик Уали провел совещание с участием спортсменов национальной сборной – в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников. В ходе совещания основное внимание было уделено подготовке казахстанских беркутчи, которые представят нашу страну на глобальном турнире

В совещании приняли участие президент федерации Берик Уали, вице-президенты Жанжигит Омархан и Багдат Муптекекызы, исполнительный директор Базарбек Кунтуган, а также члены национальной сборной.

Основным вопросом повестки дня стала подготовка лучших ловчих птиц к соревнованиям по құсбегілік на предстоящих Играх, которые пройдут с 8 по 13 сентября в Астане. В этом значимом международном турнире Казахстан представят 9 спортсменов в трех категориях: охота с беркутами – Серікбек Кунтуган, Ерзат Байкадамов, Арман Кушкаров, охота с ястребами – Дәурен Аршабай, Бағдат Кеуенов, Құдайберген Рауилұлы, а также охота с соколами – Ерлан Кенжетаев, Бақдәулет Бабажан, Ибрагим Базарбаев.

Эти спортсмены подтвердили свой высокий уровень, продемонстрировав превосходные результаты на национальных чемпионатах, где их птицы заняли призовые места. С начала года для сборной команды были организованы два учебно-тренировочных сбора — в Алматы и Акмолинской области. Заключительный этап подготовки, начавшийся 27 августа, проводится в Астане и завершится 7 сентября. Стоит отметить, что подготовка казахстанских спортсменов к Играм кочевников находится под личным контролем президента Федерации.

«В нашей стране пройдет масштабное мероприятие, которое привлечет внимание всего мира. От имени Федерации желаю нашим спортсменам, которые представляют нашу страну на этом турнире, больших успехов. Мы уверены, что они достойно продемонстрируют своё мастерство. Вся страна, начиная с главы государства, возлагает на нас большие надежды» — отметил президент Федерации «Құсбегілік».

Кроме того, на совещании были объявлены медальные обязательства и размеры дополнительного вознаграждения.

Согласно информации от дирекции V Всемирных игр кочевников, победители в индивидуальных видах спорта будут награждены денежными призами в размере 500 тысяч тенге за первое место, 300 тысяч тенге за второе место и 200 тысяч тенге за третье место. Помимо этого, члены национальной сборной по құсбегілік, завоевавшие медали для Казахстана, получат специальные призы от имени президента Республиканской федерации: 1 000 000 тенге за первое место, 500 000 тенге за второе место и 300 000 тенге за третье место.

Напоминаем, что соревнования с ловчими птицами («Құсбегілік») пройдут 12-13 сентября на территории Этноауыла.

 

#Астана #ВИК #БерикУали

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