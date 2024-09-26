«Берлинская прививка» для мегаполиса

В мегаполисе проживает не меньше 60 тыс. людей с ограниченными возможностями, поэтому одним из главных условий развития городской среды является доступность объектов для маломобильных граждан и включенность таких людей в общественную жизнь. В рамках Второго заседания Совета по развитию инклюзивной среды города состоялось обсуждение концепции прог­раммы «Инклюзивный Алматы».

Социально значимое мероприятие проходило под председательством акима мегаполиса Ерболата Досаева. Обращаясь к участникам встречи, он подчеркнул, что создание инклюзивной среды является объединяющей миссией акимата и гражданского сообщества. По его словам, Алматы должен стать примером справедливого и заботливого отношения к каждому своему жителю. Нам всем необходимо продолжать активно работать над достижением этой цели, внедряя новые идеи и защищая свои инициативы.

Эксперт по вопросам инклюзии Касиет Омарова рассказала о разработке концепции программы «Инклюзивный Алматы» по опыту Берлинского плана действий на 2020–2025 гг. для реализации Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Согласно ему в качестве механизмов и инструментов реализации в структуре государственной службы и гражданского общества созданы специальные организации – на федеральном, городском и районном уровнях.

– Мы предлагаем создать проект­ный офис по реализации этой прог­раммы с назначением подготовленных координаторов в управлениях, а также организовать новые структуры, такие как центр по безбарьерному строительству, отдел по цифровой инклюзии и другие, – отметила Касиет Омарова.

Особое внимание на заседании было уделено предоставлению равного доступа к образовательным возможностям для детей с особыми потребностями. Ситуацию в этой сфере прояснил руководитель управления образования Алматы Сайран Сайфеденов. В 2023–2024 учебном году инклюзивным образованием в детских садах, школах и колледжах было охвачено 4 663 ребенка. Кроме того, по поручению акима Алматы в 21 частной организации реализуется государственный образовательный заказ на дополнительное инклюзивное образование. Данная практика, показавшая положительные результаты, будет продолжена.

Аким города в свою очередь подчерк­нул, что впервые дополнительным образованием в Алматы были охвачены 650 детей с особыми потребнос­тями, на это выделили 480 млн тенге.

– Помимо этого, мы готовы пригласить НПО, работающие в данной сфере, и разместить необходимый госзаказ, чтобы охватить еще больше таких детей дополнительным образованием. В этом вопросе важен подбор квалифицированных кадров, на подготовку которых мы также готовы выделить средства из бюджета, – заверил он.

Не остались без внимания и вопросы улучшения качества жизни и социальной поддержки горожан с особыми потребностями. Как озвучили на заседании, до конца текущего года в каждом районе Алматы будут созданы службы раннего вмешательства на базе подведомственных организаций управления.

Продолжается работа по обеспечению индивидуальными инновационными дорогостоящими техничес­кими средствами реабилитации для 288 человек на сумму 1,3 млрд тенге. С целью повышения мобильности в текущем году увеличено количест­во инватакси до ста машин. Для развития творческих способностей и социализации в этом году открыт Центр социальной интеграции. Вдвое расширен перечень санаторно-курортных организаций, продолжается работа по трудоустройству.

В принятой программе «Единый стандарт ПМСП» в Алматы предусмотрено обеспечение физической, информационной и цифровой дос­тупности. В прошлом году была начата программа по паспортизации объектов городской инфраструктуры, 7 500 объектов уже паспортизированы. Это 10% от общего количества, в текущем году работа продолжается, ведется паспортизация еще 15 тыс. городских объектов. Вместе с тем ранее построенные соцобъекты не всегда соответствуют этим требованиям. В этой связи акимом дано поручение руководителю управления городского планирования и урбанис­тики внести предложения в правила застройки по нормам инклюзии.

Принявшие участие в заседании совета общественники также внесли ряд предложений по обсуждаемой проб­лематике.

Так, председатель правления РОО «Союз родителей особенных детей» Рауа­на Сагадиева подняла вопрос соз­дания академии профессий – инклюзивного хаба, где родители, воспитывающие детей с инвалидностью, смогли бы получить дополнительное образование или пройти переподготовку по коррекционной педагогике. Председатель «Азиатского общест­ва по правам инвалидов «Жан» Ильяс Фаткулин предложил пилотный проект по обучению цифровым навыкам детей с инвалидностью по зрению.

О необходимости создания условий для получения образования в школах детям с инвалидностью говорила руководитель филиала «Национальный альянс профессио­нальных социальных работников» Жанар Абдыкалыкова. А председатель ОО «Комиссия по правам людей с инвалидностью имени Кайрата Иманалиева» Гульмира Бурашева предложила привлекать граждан с особыми потребностями во все структурные подразделения акимата не только в качестве отраслевых экспертов, но и государственных служащих.

По словам председателя Алматинского городского общества инвалидов Улан Инкарбековой, совет уже стал эффективной диалоговой площадкой между акиматом и НПО, где решаются вопросы, касающиеся обеспечения доступной среды для тысяч горожан.