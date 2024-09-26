«Берлинская прививка» для мегаполиса Свежий выпуск 26 сентября 2024 г. 1:00 26 Николай Николаев В Алматы планируют перенять немецкий опыт по созданию безбарьерной среды Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В мегаполисе проживает не меньше 60 тыс. людей с ограниченными возможностями, поэтому одним из главных условий развития городской среды является доступность объектов для маломобильных граждан и включенность таких людей в общественную жизнь. В рамках Второго заседания Совета по развитию инклюзивной среды города состоялось обсуждение концепции программы «Инклюзивный Алматы». Социально значимое мероприятие проходило под председательством акима мегаполиса Ерболата Досаева. Обращаясь к участникам встречи, он подчеркнул, что создание инклюзивной среды является объединяющей миссией акимата и гражданского сообщества. По его словам, Алматы должен стать примером справедливого и заботливого отношения к каждому своему жителю. Нам всем необходимо продолжать активно работать над достижением этой цели, внедряя новые идеи и защищая свои инициативы. Эксперт по вопросам инклюзии Касиет Омарова рассказала о разработке концепции программы «Инклюзивный Алматы» по опыту Берлинского плана действий на 2020–2025 гг. для реализации Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью. Согласно ему в качестве механизмов и инструментов реализации в структуре государственной службы и гражданского общества созданы специальные организации – на федеральном, городском и районном уровнях. – Мы предлагаем создать проектный офис по реализации этой программы с назначением подготовленных координаторов в управлениях, а также организовать новые структуры, такие как центр по безбарьерному строительству, отдел по цифровой инклюзии и другие, – отметила Касиет Омарова. Особое внимание на заседании было уделено предоставлению равного доступа к образовательным возможностям для детей с особыми потребностями. Ситуацию в этой сфере прояснил руководитель управления образования Алматы Сайран Сайфеденов. В 2023–2024 учебном году инклюзивным образованием в детских садах, школах и колледжах было охвачено 4 663 ребенка. Кроме того, по поручению акима Алматы в 21 частной организации реализуется государственный образовательный заказ на дополнительное инклюзивное образование. Данная практика, показавшая положительные результаты, будет продолжена. Аким города в свою очередь подчеркнул, что впервые дополнительным образованием в Алматы были охвачены 650 детей с особыми потребностями, на это выделили 480 млн тенге. – Помимо этого, мы готовы пригласить НПО, работающие в данной сфере, и разместить необходимый госзаказ, чтобы охватить еще больше таких детей дополнительным образованием. В этом вопросе важен подбор квалифицированных кадров, на подготовку которых мы также готовы выделить средства из бюджета, – заверил он. Не остались без внимания и вопросы улучшения качества жизни и социальной поддержки горожан с особыми потребностями. Как озвучили на заседании, до конца текущего года в каждом районе Алматы будут созданы службы раннего вмешательства на базе подведомственных организаций управления. Продолжается работа по обеспечению индивидуальными инновационными дорогостоящими техническими средствами реабилитации для 288 человек на сумму 1,3 млрд тенге. С целью повышения мобильности в текущем году увеличено количество инватакси до ста машин. Для развития творческих способностей и социализации в этом году открыт Центр социальной интеграции. Вдвое расширен перечень санаторно-курортных организаций, продолжается работа по трудоустройству. В принятой программе «Единый стандарт ПМСП» в Алматы предусмотрено обеспечение физической, информационной и цифровой доступности. В прошлом году была начата программа по паспортизации объектов городской инфраструктуры, 7 500 объектов уже паспортизированы. Это 10% от общего количества, в текущем году работа продолжается, ведется паспортизация еще 15 тыс. городских объектов. Вместе с тем ранее построенные соцобъекты не всегда соответствуют этим требованиям. В этой связи акимом дано поручение руководителю управления городского планирования и урбанистики внести предложения в правила застройки по нормам инклюзии. Принявшие участие в заседании совета общественники также внесли ряд предложений по обсуждаемой проблематике. Так, председатель правления РОО «Союз родителей особенных детей» Рауана Сагадиева подняла вопрос создания академии профессий – инклюзивного хаба, где родители, воспитывающие детей с инвалидностью, смогли бы получить дополнительное образование или пройти переподготовку по коррекционной педагогике. Председатель «Азиатского общества по правам инвалидов «Жан» Ильяс Фаткулин предложил пилотный проект по обучению цифровым навыкам детей с инвалидностью по зрению. О необходимости создания условий для получения образования в школах детям с инвалидностью говорила руководитель филиала «Национальный альянс профессиональных социальных работников» Жанар Абдыкалыкова. А председатель ОО «Комиссия по правам людей с инвалидностью имени Кайрата Иманалиева» Гульмира Бурашева предложила привлекать граждан с особыми потребностями во все структурные подразделения акимата не только в качестве отраслевых экспертов, но и государственных служащих. По словам председателя Алматинского городского общества инвалидов Улан Инкарбековой, совет уже стал эффективной диалоговой площадкой между акиматом и НПО, где решаются вопросы, касающиеся обеспечения доступной среды для тысяч горожан. #Алматы #инклюзия #немецкий опыт #Инклюзивный Алматы