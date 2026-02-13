В жюри 76-го Берлинского кинофестиваля - классик мирового кино, немецкий режиссер Вим Вендерс. В столице ФРГ покажут 276 фильмов. Церемония награждения пройдет 21 февраля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Берлине в четверг, 12 февраля, показом драмы No Good Men открылся 76-й Берлинский кинофестиваль. Ленту сняла афганский режиссер Шарбану Садат. В жюри этого года - классик мирового кино, немецкий киномэтр Вим Вендерс (Wim Wenders). Его супруга Доната Вендерс (Donata Wenders) появилась на открытии смотра в платье, сшитом из старых VHS-кассет с картинами мужа.

«Носить платье из фильмов Вима - что может быть более подходящим для кинофестиваля? И оно так хорошо сидит», - пошутила Доната Вендерс.

На открытии также присутствовала лауреат премии "Оскар", малазийская актриса Мишель Йео ("Wicked"). Она была удостоена почетной награды за вклад в киноискусство, сообщило агентство dpa.

Смотр посетили госминистр по вопросам культуры и СМИ ФРГ Вольфрам Ваймер (Wolfram Weimer) и правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner). Фестиваль будет проходить с 12 по 22 февраля. На форуме покажут 276 фильмов. Из них 22 поборются за "Золотого" и "Серебряного медведей". Среди них три немецкие картины: "Желтые письма", "Моя жена плачет" и "Что-то совсем особенное" ("Gelbe Briefe", "Meine Frau weint" и "Etwas ganz Besonderes"). Церемония награждения пройдет 21 февраля.

Цена билета на премьеру на Потсдамской площади не превышает 20 евро, попасть на сеанс программы Generation можно и за 9 евро. Благодаря внимательному подходу к аудитории Берлинский фестиваль пользуется популярностью среди публики. В 2025 году организаторы продали около 336 тыс. билетов. За кулисами публичных пресс-показов, красных дорожек и премьер проходит и одна из крупнейших отраслевых выставок - Европейский кинорынок (European Film Market, EFM).