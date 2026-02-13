Берлинский кинофестиваль стартовал в ФРГ

Кино,Европа
81
Айман Аманжолова
корреспондент

В жюри 76-го Берлинского кинофестиваля - классик мирового кино, немецкий режиссер Вим Вендерс. В столице ФРГ покажут 276 фильмов. Церемония награждения пройдет 21 февраля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на DW

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Берлине в четверг, 12 февраля, показом драмы No Good Men открылся 76-й Берлинский кинофестиваль. Ленту сняла афганский режиссер Шарбану Садат. В жюри этого года - классик мирового кино, немецкий киномэтр Вим Вендерс (Wim Wenders). Его супруга Доната Вендерс (Donata Wenders) появилась на открытии смотра в платье, сшитом из старых VHS-кассет с картинами мужа.

«Носить платье из фильмов Вима - что может быть более подходящим для кинофестиваля? И оно так хорошо сидит», - пошутила Доната Вендерс. 

На открытии также присутствовала лауреат премии "Оскар", малазийская актриса Мишель Йео ("Wicked"). Она была удостоена почетной награды за вклад в киноискусство, сообщило агентство dpa. 

Смотр посетили госминистр по вопросам культуры и СМИ ФРГ Вольфрам Ваймер (Wolfram Weimer) и правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер (Kai Wegner). Фестиваль будет проходить с 12 по 22 февраля. На форуме покажут 276 фильмов. Из них 22 поборются за "Золотого" и "Серебряного медведей". Среди них три немецкие картины: "Желтые письма", "Моя жена плачет" и "Что-то совсем особенное" ("Gelbe Briefe", "Meine Frau weint" и "Etwas ganz Besonderes"). Церемония награждения пройдет 21 февраля.

Цена билета на премьеру на Потсдамской площади не превышает 20 евро, попасть на сеанс программы Generation можно и за 9 евро. Благодаря внимательному подходу к аудитории Берлинский фестиваль пользуется популярностью среди публики. В 2025 году организаторы продали около 336 тыс. билетов. За кулисами публичных пресс-показов, красных дорожек и премьер проходит и одна из крупнейших отраслевых выставок - Европейский кинорынок (European Film Market, EFM). 

#Берлин #кинофестиваль #ФРГ

Популярное

Все
Демократический механизм запущен
Новый этап Справедливого Казахстана
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Стратегическая платформа для диалога
Межцивилизационный диалог
Свести риски к минимуму
Региональная платформа «Зеленая школа» разрабатывается по инициативе Казахстана
О чем поведает Рашид ад-дин?
Драмы на склонах, надежды на льду
Про город, людей, Ишим
Превратить ИИ в двигатель роста
Формируя пространство общественного согласия
Три новые жизни
К развитию – через конкуренцию и креативность
Закон Республики Казахстан
Если это любовь
«Первое счастье мое – это мой народ...»
С чего начиналось «Мәміле»
Познание через творчество
Вдохновленный историей Великой степи
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
В заказчиках недостатка нет
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ в рамках новой Конституции
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Дизайн TikTok, вызывающий привыкание, нарушает законодательство ЕС - Еврокомиссия
Димаш встретил премьеру продюсерского проекта вместе с алматинскими зрителями
Академики страны призвали граждан поддержать проект новой Конституции
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Астана принимает Кубок Дэвиса
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Целостный, понятный, исторически значимый документ
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

В Португалии эвакуируют жителей из-за наводнений
Мощный шторм обрушился на Францию
В Ирландии художники будут получать по €325 в неделю от гос…
В ЕС запретят компаниям уничтожать непроданную одежду

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]