Бешбармак признали лучшим блюдом в российском кулинарном шоу

Ведущие единогласно отдали бешбармаку первое место, отметив, что это блюдо ранило их в самое сердце и желудок

Кадр из видео

На суд жюри шоу «Битва шефов» участники вынесли традиционные блюда народов мира, среди которых был бешбармак, передает Kazpravda.kz

Шоу транслируется на YouTube-канале «Телеканал ПЯТНИЦА». Его ведущие – известный шеф-повар Константин Ивлев и именитый кондитер Ренат Агзамов.

Бешпармак приготовила 40-летняя Дарья Чиркова из города Егорьевск Московской области.

«Тесто просто обалденное», – кратко сказал Ренат Агзамов, пробуя готовое блюдо. «Давно не ел такого вкусного теста», – поддержал коллегу Константин Ивлев.

В заключение шоу ведущие единогласно отдали бешбармаку первое место, отметив, что это блюдо ранило их в самое сердце и желудок.

Дарье Чирковой, которая до конца не верила в свою победу, по условиям шоу вручили главный приз – папку с чаевыми.