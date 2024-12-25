Бешбармак признали лучшим блюдом в российском кулинарном шоу

Ведущие единогласно отдали бешбармаку первое место, отметив, что это блюдо ранило их в самое сердце и желудок
На суд жюри шоу «Битва шефов» участники вынесли традиционные блюда народов мира, среди которых был бешбармак, передает Kazpravda.kz
Шоу транслируется на YouTube-канале «Телеканал ПЯТНИЦА». Его ведущие – известный шеф-повар Константин Ивлев и именитый кондитер Ренат Агзамов.
Бешпармак приготовила 40-летняя Дарья Чиркова из города Егорьевск Московской области.
«Тесто просто обалденное», – кратко сказал Ренат Агзамов, пробуя готовое блюдо.
«Давно не ел такого вкусного теста», – поддержал коллегу Константин Ивлев.
В заключение шоу ведущие единогласно отдали бешбармаку первое место, отметив, что это блюдо ранило их в самое сердце и желудок.
Дарье Чирковой, которая до конца не верила в свою победу, по условиям шоу вручили главный приз – папку с чаевыми.