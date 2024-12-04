Бесплатный Wi-Fi планируют подключить в парках Караганды

В городе продолжают работать над созданием комфортной среды для жителей

Фото: акимат Карагандинской области

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на встрече с местными жителями проинформировал о планах сделать бесплатный Wi-Fi в парках города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

«Наша цель – сделать Караганду комфортной для пеших прогулок. В этом нам помогают урбанисты, которые вносят свои предложения и разрабатывают проекты. В этом году благоустроили семь скверов. Особое внимание уделяем крупному проекту по благоустройству сквера Сарыарка на Юго-Востоке. Работы ещё не завершены, в следующем году этот сквер должен стать новой точкой притяжения для жителей города», – сообщил глава региона.

Ермаганбет Булекпаев поручил акимату города организовать зимние активности в скверах и парках всех районов.

Если позволит погода, зальют семь катков. Один из катков и горка появятся в сквере на улице Сарыарка.