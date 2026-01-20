Бессмертный подвиг Алии

В Астане презентована книга, посвященная 100-летнему юбилею Героя Советского Союза Алии Молдагуловой

В торжественном мероприя­тии приняли участие депутаты Сената и Мажилиса Парламента, государственные и общественные деятели, ветераны Вооруженных сил, военнослужащие, учащиеся военных образовательных учреждений.

Достойный памяти казахской девушки-батыра фолиант «Алия Молдагулова. Бессмертный под­виг» начинается со слов Главы государства, которые звучат как общее признание и как личное обращение ко всем поколениям: «Мы, дети фронтовиков, преклоняем головы перед нашими отцами и матерями, навсегда вписавшими свои имена в мировую летопись как герои-победители, воины-освободители. Наш народ внес бесценный вклад в общую Победу. Казахстанцы героически сражались на всех фронтах войны, и почти половина из них не вернулась домой. Их отвага и несгибаемая воля позволили сохранить мир и покой на Земле. Благодаря самоотверженности тружеников тыла Казахстан сыграл особую роль в снабжении армии. В годы войны в нашу республику были эвакуированы сотни заводов и фабрик. Мы отправили на фронт тысячи вагонов одежды и продуктов питания. Более 500 призванных из Казахстана фронтовиков были удостоены звания Героя Советского Союза за проявленную отвагу в боях против фашистских оккупантов. Героически сражались на полях войны и наши девушки. Имена Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой и Хиуаз Доспановой навсегда останутся в памяти нашего народа», – подчеркивает Президент Касым-Жомарт Токаев.

Эти слова задают тон всему изданию – теплый, честный и глубоко человеческий. Они напоминают о том, что Победа была общей, но путь к ней складывался из миллионов личных судеб.

Как отметил один из авторов книги депутат Сената Парламента Амангельды Нугманов, работа над книгой была начата в 2023 году.

– Нам удалось найти новые факты биографии Алии и данные о ее ранее нигде не упоминавшихся родственниках, – отметил Амангельды Нугманов. – Память о войне – не просто историческая обязанность, а нравственный долг. Наш священный долг – помнить уроки той страшной войны и свято чтить беспримерный под­виг старшего поколения. Имя легендарной героини Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Алии Молдагуловой стало для казахского народа вечным символом мужества и чести, патриотизма и высоты духа.

Ее жизнь была короткой, но яркой. С юных лет Алия отличалась смелостью, настойчивостью и твердым характером. Судьба закаляла ее рано, а война стала суровым испытанием, которое она приняла без колебаний. Жизненный путь и подвиг Алии Молдагуловой стали вечным уроком для поколений независимого Казахстана.

Издание содержит уникальные архивные материалы и редкие фотографии, раскрывающие неизвестные страницы жизни героини. В книге представлены материалы о годах ее учебы в Ленинграде, боевом пути, а также воспоминания соратников и современников.

– Книга – это дань памяти и искреннего уважения к подвигу славной дочери казахского народа. Для нас Алия – это пример мужества, отваги и беззаветной любви к Родине, – сказал соавтор книги академик Национальной академии естественных наук, генерал-лейтенант в отставке Абай Тасбулатов.

Отдельное место в книге занимают сведения об улицах, образовательных и культурных учреждениях, памятниках, носящих имя Алии Молдагуловой, а также произведения поэтов, писателей и художников, увековечивших ее образ в искусстве.

Главная цель издания – донес­ти до молодого поколения пример жизни героини, укрепить в сердцах чувство любви к Родине и высокое понимание служения и защиты страны.

Если вы задаетесь вопросом, чем могла быть движима 18-летняя девушка, которая в бою, когда погиб ее командир, с криком «Братья, вперед!» повела бойцов в атаку, зная, что это ее последний бой, – в книге вам дадут ответ на него. Ее имя – это драгоценное наследие нации, которое навсегда сохранится в памяти народа как напоминание о том, какой ценой был завоеван мир и почему его необходимо беречь.

