Бейбит Жукаев одержал волевую победу на "Челленджере" в США

Спорт
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Искакова Айдана
корреспондент

Он вышел во второй круг турнира

Фото: пресс-служба федерации тенниса Казахстана

Бейбит Жукаев одержал волевую победу на "Челленджере" в США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу федерации тенниса Казахстана.

Таким образом он вышел во второй круг турнира серии "Челленджер" в Шарлотсвилле (США). 

По информации федерации, на старте казахстанец одержал волевую победу над американцем Тай-Соном Квятковски (354 АТР) со счетом 4:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 2 часа и 38 минут. За это время Жукаев реализовал девять брейк-поинтов из одиннадцати возможных и 22 раза подал навылет. 

Отмечается, что Михаил Кукушкин (213 АТР) пробился в основную сетку "Челленджера" в Бергамо (Италия). В финале квалификации Михаил был сильнее Калина Ивановски (305 АТР) (Северная Македония) со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:4.

#Спорт #теннис #победа #Челленджер #казахстанец

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