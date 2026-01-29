Без научной свободы нет развития – член Национальной академии наук

На пятом заседании комиссии по Конституционной реформе член Комиссии, академик Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан Дурвудхан Сураган отметил, что закрепление свободы научного творчества на конституционном уровне напрямую влияет на стратегическое развитие государства, а без научной свободы невозможно обеспечить устойчивое развитие и построение демократического общества, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

«Закрепление свободы научного творчества на конституционном уровне означает признание науки не вспомогательным составляющим, а самостоятельной ценностью. Как всем известно, без науки невозможно ни устойчивое разитие, ни реальная демократия, ни эффективное государственное управление. Конституционная норма, в первую очередь, определяет статус свободы научного творчества. Иными словами, государство обязано создавать все условия для его свободного функционирования», - подчеркнул он.

По его словам, свобода научного творчества тесно связана с автономией университетов и научных центров, академической свободой предподавателей и ученых. До тех пор, пока данная норма не будет четко закреплена в Конституиии, невозможно в полной мере обеспечить свободу научных учреждений в выборе методологии, тем и направлений исследований. В ходе заседания комиссии также было уделено особое внимание стратегической важности научной свободы в условиях глобальной конкуренции и технологической трансформации.

В завершении он призвал поддержать закрепление в Преамбуле и дополнительных статьях положений о человеческом капитале, образовании и науке, культуре и инновациях в качестве стратегических направлений государственной деятельности Республики Казахстан.

 

#наука #реформа #конституция

