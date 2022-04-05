В Кызылординской области остается незастрахованным в системе ОСМС двадцать процентов населения.

Эту цифру озвучил на заседании регионального штаба по вопросам обязательного медицинского страхования директор местного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Бахыт Исмаханбетов.

– В Кызылординской области не застрахованы 20 процентов населения, то есть 134 646 жителей региона лишены возможности полноценно получать медицинскую помощь, – сказал он. – Чуть более 93 процентов от доли незастрахованных сос­тавляет неактивное в плане занятости население, которое за последние двенадцать месяцев не оплачивало взносов за ОСМС, а также сотрудники организаций, работающие в рамках договоров гражданско-правового характера, индивидуальные предприниматели. Полагаю, что в этой связи акиматам, органам занятости и социальных программ, департаменту государственных доходов необходимо усилить разъяснительную работу о важности свое­временной и регулярной оплаты взносов за ОСМС. Люди же должны иметь гарантии по оказанию медицинской помощи.

К слову, в нынешнем году в регионе утверждена «Дорожная карта по охвату населения системой ОСМС». То есть документ с четким указанием действий и сроков есть, однако работа по нему акиматами областного центра и районов идет пока ни шатко ни валко.

Есть еще проблема, озвученная на заседании регионального штаба по вопросам обязательного медицинского страхования, – это низкое качество медицинских услуг. При том что каждая оказанная гражданам в медучреждениях услуга учитывается, контролируется соблюдение всех стандартов и протоколов, жалобы от людей продолжают поступать.

– Большая часть жалоб, поступающих от жителей облас­ти, идет на некачественное оказание помощи, отказ в ее предоставлении, обеспечение медпрепаратами, длительное ожидание в очередях поликлиник, – рассказал Исмаханбетов. – Отметим, что также в регионе ощущается нехватка узких специалистов: проктологов, маммологов, детских невропатологов, аллергологов, недостаточно и медоборудования, например, компьютерных и магнитно-резонансных томографов.

Итоги заседания штаба подвела заместитель акима Кызыл­ординской области Балжан Шаменова. По всем вышеперечисленным проблемам она дала чиновникам конкретные поручения. Акиматам города Кызылорды и районов региона надлежит создать рабочую группу «Вовлечение в систему ОСМС», чтобы работа пошла активнее.