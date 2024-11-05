Без труда не вытянешь рыбку из пруда

Общество
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Организация приятного отдыха с удочкой у воды – мастерство, требующее знания тысячи мелочей

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– Приезжают, отдыхают, рассказывают друзьям, знакомым, плюс о нас можно узнать в Instagram, – поясняет владелец небольшой базы отдыха «Магнат» Евгений Сивцов, показывая свою территорию: пруд с деревянными мостками для рыбалки, беседки, мангалы, гостевой дом с сауной...

Рядом – горная речка, сосновый лес. Закидываешь удочку, ловишь форель, тут же готовишь коктал на березовых углях с дымком. Или барбекю, или шашлык… Душа отдыхает, дети на горке катаются. Такой формат уютного отдыха в ИП задумали шесть лет назад, и до сих пор, по словам предпринимателя, он остается востребованным, причем круг­лый год.

А выросло ИП, как это часто бывает, из увлечения. В 2006 году Евгений, заядлый рыбак, обратил внимание на объявление о тендере в Уланском районе. Возле села Верхние Таинты выставили на конкурс организацию работ по восстановлению противопожарного водоема. Участок – семь гектаров.

Как показали приблизительные подсчеты, локация отлично могла бы подойти для «раскрутки» культурной рыбалки. Место находится всего в полутора часах езды от областного центра. От трассы – рукой подать, участок располагается среди леса. Если обустроить водоем и запустить рыбу, появятся и желающие поудить.

– Посмотрите, – показывает предприниматель на компанию из трех семейных пар. – Мужчины форель удят, женщины салаты режут, чистым воздухом дышат. Им хорошо, и мне удовольствие от того, что им нравится. Пока держится погода, отдыхающие постоянно едут. В теплый сезон у нас по 500–600 кило форели в месяц вылавливают. Горожане приехали, порыбачили, сказали спасибо. Все счастливы.

По словам Евгения, 18 лет назад он стал единственным, кто решил принять участие в тендере на восстановление водоема. Предстояло реконструировать полностью разрушенные дамбу и шлюз, чтобы обеспечить лесникам запас воды.

Строительство на горной речке Шыбынды заняло два года. Для ведения работ по бетонированию заказывали специальную присадку, обеспечивающую повышенную прочность и морозостойкость – ее на восток Казахстана доставляли бочками из Германии.

Само строительство велось под контролем областного департамента по ЧС. В результате на речке удалось заметно поднять уровень. И сегодня горный поток Шыбынды впадает в проточное озеро и следом – в Иртыш. Водоем одновременно служит и зоной отдыха, и резервуаром на случай природного пожара.

К нему проложены три дороги. В случае необходимости пожарные машины всегда могут приехать, наполнить цистерны. Такие ситуации уже были, и не раз. На берегу рядом с базой располагается кордон лесников.

Проблему зарыбления на базе отдыха решают с помощью местных форелевых ферм. Там давно отработана технология получения мальков из икры в инкубаторах. «Магнат» покупает на фермах рыбок, когда они достигают веса примерно 700–800 граммов. Запускают в свой водоем и докармливают до товарного вида, и уже за этой рыбой приезжают любители отдыха с удочкой.

На первый взгляд ничего сложного. Но, как известно, дьявол таится в деталях. По словам предпринимателя, информацию о содержании и кормлении форели приходилось собирать с миру по нитке, готового кейса на тот момент ни у кого не было. Опыт нарабатывался методом проб и ошибок. В целом процесс зарыбления достаточно специфичный, приходится учитывать тысячу мелочей.

– В весенний паводок, когда идет большая вода, речка разливается, подмываются глинистые берега, – рассказывает Евгений. – В водоем поступает масса мутной воды. А форели нужна чистая проточная, с высоким содержанием кислорода.

Поэтому в такие периоды мы привозим известь, гасим ее, закрываем задвижки на шлюзе. И обрабатываем озеро из помпы. Известь собирает взвесь, вода снова светлеет, рыба начинает хорошо себя чувствовать.

Еще нужно знать, что эту породу, несмотря на то что она пресноводная, положено подкармливать солью. Иначе у рыбы начнутся заболевания. Также форель нужно защищать от прожорливых бакланов, каждый из которых уминает до пяти кило деликатеса в день.

Долгое время численность хищных птиц запрещали регулировать, их стаи наносили рыбоводам огромный ущерб. Сегодня, к счастью, эта проблема законодательно снята.

Кроме того, ИП приходится учитывать технический отход, например, рыбу, которая сорвалась с крючка, порвала леску, заглотила блесну... За сезон такие потери достигают до 300 кило и прямо влияют на накладные расходы. Тем не менее база развивается, есть планы по расширению.

– Мы занимаемся направлением, о котором говорит Президент страны, – заключает предприниматель. – Развиваем внутренний туризм. Рядом лес, летом там грибы, ягоды. В августе и сентяб­ре – сезон груздей. Когда узнали, что многие хотят остаться с ночевкой, особенно с детьми – построили гостевой дом. Когда пошел поток туристов зимой – поставили закрытую беседку с тепловыми пушками. За шесть лет на нашей базе побывали тысячи туристов.

#туризм #досуг #база отдыха #форель #Магнат

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