Пропавшая подростком казахстанка нашлась через 18 лет

Происшествия
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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Полицейские нашли женщину, которая 18 лет числилась без вести пропавшей в Туркестанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: polisia.kz

МВД проводит рейдовые мероприятия по притонам, саунам и массажным салонам, где предоставляются интимные услуги. 

«За первые сутки проведения рейдов выявлено свыше 70 фактов предоставления помещений для занятия проституцией, по которым виновные привлечены к административной ответственности по статье "Предоставление помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества", предусматривающей штраф от 100 до 1000 МРП. Зарегистрировано 5 фактов сводничества», — сообщает информационный медиапортал МВД.

Кроме того, в ходе оперативно-профилактических мероприятий правоохранители раскрыли ранее совершенную кражу 3 млн тенге у жителя Семея. Девушка, предоставлявшая ему интимные услуги, похитила его банковскую карту и обналичила деньги. 

Также в Атырауской области обнаружена женщина, которая 18 лет находилась в розыске как без вести пропавшая в Туркестанской области.

«При опросе выяснилось, что в 16 лет из-за ссоры с родителями девушка ушла из дома и жила в разных городах страны. С тех пор она не общалась с близкими, работала уборщицей в различных заведениях Алматы и Шымкента. Несколько дней назад она приехала в город Кульсары», — отметили в полиции. 

Женщина не имеет при себе документов, удостоверяющих личность, и находится под контролем полиции. Туркестанка уже связалась с родными и вскоре воссоединится с ними. 

#полиция #происшествия #Атырауская область #рейд

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