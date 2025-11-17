Караагаш — это край с богатой историей, воспитавший немало образованных и уважаемых людей

Фото: Polisia.kz

Село Караагаш Жанааркинского района в последние годы стало примером для многих, полностью отказавшись от употребления алкоголя и придерживаясь здорового образа жизни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Как отметили в министерстве, эта инициатива жителей — не просто создание «безалкогольной зоны», а важный шаг, положительно повлиявший на воспитание подрастающего поколения, общественный порядок и социальное развитие села.

Караагаш — это край с богатой историей, воспитавший немало образованных и уважаемых людей. Сегодня в формировании нового облика села особую роль играет единство и ответственность его жителей. По инициативе совета аксакалов эту идею поддержало все село, приняв общее решение о прекращении продажи алкогольной продукции в магазинах и общественных местах.

По словам жителей, жизнь без алкоголя — это не запрет, а осознанный выбор. Это благородная инициатива, которая служит примером для молодежи и может быть полезным опытом для других населенных пунктов.

- Караагаш — наглядный пример успешной реализации идеи «села без алкоголя». Единство и сплоченность жителей придали новый импульс развитию села, превратив его в одно из самых образцовых в Жанааркинском районе, - отметили в МВД.





