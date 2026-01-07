С 2019-го банк принял на хранение 90 тонн низкообогащенного ядерного материала в качестве гарантированного запаса на тот случай, если какая-то страна захочет развивать атомную генерацию и при этом не связываться со сложными и рискованными технологиями обогащения. Для жителей областного центра Восточного Казах­стана в этой истории, конечно, важным является вопрос безопаснос­ти: влияет ли хранилище на уровень радиации в городе, существует ли опас­ность утечек.

В 2023 году, то есть спустя пять лет с момента открытия международного ядерного банка, МАГАТЭ повторно провело его сертификацию. Всего на складе размещаются 60 контейнеров с гексафторидом урана. Если прежде для подтверждения герметичности цилиндрические емкости приходилось вывозить, опус­тошать, проводить гидро­испытания, снова наполнять, то в этот раз специалисты предложили метод ультра­звуковой дефектоскопии. Для чего было изготовлено специальное оборудование.

Ультразвуковая дефектоскопия – это метод неразрушающего контроля. Смысл в следующем: ультракороткие звуковые колебания за счет способности распространяться­ направленно и почти без затуханий при отражении от какой-либо поверхности, например металла, сразу показывают дефекты – поры, раковины, трещины.

На протяжении недели эксперты из австрийской компании LRQA и болгарской Bultest проверяли герметичность швов и клапанов на 24 контейнерах. В 2024 году аналогичные испытания прошли оставшиеся 36 цилиндров. Как заключило

МАГАТЭ в своем официаль­ном сообщении, размещенный в Казахстане Банк низкообогащенного урана отвечает всем применимым положениям­ стандартов безопасности.

– Банк НОУ, который находится на территории Ульбинского металлургического завода, имеет высочайший уровень безопасности, соответствует самым строгим международным стандартам, обслуживается опытным персоналом с надлежащей квалификацией, – отметил заместитель генерального директора агентства Михаил Чудаков.

Для справки: БНОУ представляет собой модуль площадью 900 кв. м. Он рассчитан на хранение 60 контейнеров с гексафторидом урана, в целом 90 тонн запаса, необходимого для полной загрузки одного стандартного легководного реактора мощностью 1 тыс. МВт. Данный объем составляет менее 10% от объема ядерного материала, который в свое время хранился на Ульбинском металлургическом заводе в качестве собственных производственных запасов.

Для Казахстана проект БНОУ стал возможностью продемонстрировать приверженность принципам глобальной безопасности.