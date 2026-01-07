Безопасность, не вызывающая сомнений Энергетика 7 января 2026 г. 6:20 10 Галина Вологодская собственный корреспондент по ВКО Банк низкообогащенного урана (БНОУ), созданный под эгидой Международного агентства по атомной энергетике, действует на территории Ульбинского металлургического завода в Усть-Каменогорске с 2017 года. фото НАК «Казатомпром» С 2019-го банк принял на хранение 90 тонн низкообогащенного ядерного материала в качестве гарантированного запаса на тот случай, если какая-то страна захочет развивать атомную генерацию и при этом не связываться со сложными и рискованными технологиями обогащения. Для жителей областного центра Восточного Казахстана в этой истории, конечно, важным является вопрос безопасности: влияет ли хранилище на уровень радиации в городе, существует ли опасность утечек. В 2023 году, то есть спустя пять лет с момента открытия международного ядерного банка, МАГАТЭ повторно провело его сертификацию. Всего на складе размещаются 60 контейнеров с гексафторидом урана. Если прежде для подтверждения герметичности цилиндрические емкости приходилось вывозить, опустошать, проводить гидроиспытания, снова наполнять, то в этот раз специалисты предложили метод ультразвуковой дефектоскопии. Для чего было изготовлено специальное оборудование. Ультразвуковая дефектоскопия – это метод неразрушающего контроля. Смысл в следующем: ультракороткие звуковые колебания за счет способности распространяться направленно и почти без затуханий при отражении от какой-либо поверхности, например металла, сразу показывают дефекты – поры, раковины, трещины. На протяжении недели эксперты из австрийской компании LRQA и болгарской Bultest проверяли герметичность швов и клапанов на 24 контейнерах. В 2024 году аналогичные испытания прошли оставшиеся 36 цилиндров. Как заключило МАГАТЭ в своем официальном сообщении, размещенный в Казахстане Банк низкообогащенного урана отвечает всем применимым положениям стандартов безопасности. – Банк НОУ, который находится на территории Ульбинского металлургического завода, имеет высочайший уровень безопасности, соответствует самым строгим международным стандартам, обслуживается опытным персоналом с надлежащей квалификацией, – отметил заместитель генерального директора агентства Михаил Чудаков. Для справки: БНОУ представляет собой модуль площадью 900 кв. м. Он рассчитан на хранение 60 контейнеров с гексафторидом урана, в целом 90 тонн запаса, необходимого для полной загрузки одного стандартного легководного реактора мощностью 1 тыс. МВт. Данный объем составляет менее 10% от объема ядерного материала, который в свое время хранился на Ульбинском металлургическом заводе в качестве собственных производственных запасов. Для Казахстана проект БНОУ стал возможностью продемонстрировать приверженность принципам глобальной безопасности. #Усть-Каменогорск #энергетика #мирный атом #БНОУ