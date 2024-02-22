Безопасностью людей с инвалидностью в период ЧС обеспокоена сенатор Калтаева

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Депутат обозначила три ключевых блока проблем.

- Во время кризисных случаев и ЧП, к примеру: пандемия Covid, Қаңтар, землетрясение в Алматы, эта социальная группа казахстанцев оставалась в полном информационном вакууме, а следовательно под риском угрозы здоровья и жизни. Последнее обучение лиц с инвалидностью службы ЧС проводили в организациях людей с инвалидностью более 10 лет назад. Есть проблемы со спасением и эвакуацией людей с инвалидностью. Исследования показали, что в акиматах нет карт нахождения наиболее маломобильных граждан, а спасатели не научены навыкам коммуникации с людьми с инвалидностью в целях их эффективной эвакуации, - сказала Калтаева.

По ее словам, места укрытия и временного размещения населения зачастую элементарно недоступны для маломобильных граждан. И это, не говоря о вопросах преступности и насилия, которые становятся особенно острыми во время кризиса. В таких условиях люди с инвалидностью, особенно женщины и дети, становятся наиболее уязвимыми.

- Предлагаю рассмотреть и представить свое видение по таким вопросам, как разработка планов по обучению населения эвакуации, размещения и социального обеспечения с учетом особых потребностей и с привлечением экспертов из организаций людей с инвалидностью. Проектирование и оснащение укрытий, соответствующих особым потребностям лиц с инвалидностью. Разработка специальных программ информирования и обучения для людей с разными видами нарушений с использованием современных методов и технологий. Создание единой базы данных маломобильных граждан для их поиска и оказания точечной помощи во время ЧС, - отметила Ляззат Калтаева.

Ранее в Алматы состоялось обсуждение по внедрению национальных стандартов доступности объектов инфраструктуры, где общество инвалидов также отмечало необходимость учета их особенностей в чрезвычайных ситуациях.