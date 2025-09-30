Республиканский научно-исследовательский­ институт охра­ны труда – ключевое звено в реализации государственной политики по обеспечению безо­пасных и достойных условий труда. Институт является многофункциональным хабом в нацио­нальной системе безопас­ности труда. Это стратегический национальный актив, который на научной основе формирует саму архитектуру безопасности труда.

В целом по итогам первых шести месяцев 2025 года мы наб­людаем значительное снижение уровня производственного травматизма – на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Это снижение – не случайность, а прямой результат системных и целенаправленных мер, реализованных совместными усилиями государства, работодателей и самих работников.

Во-первых, это усиление конт­ро­ля. Все больше компаний осознают, что инвестиции в охрану труда – не дополнительные расходы, а вложение средств в стабильность, репутацию и человеческий капитал. 3 262 предприятия, внедрившие стандарты по безопасности, – это мощный пласт экономики, который задает более высокую планку для всех.

Во-вторых, это технологичес­кое перевооружение. Внедрение совре­менных средств индивидуальной защиты (СИЗ), которые не просто соответствуют нормативам, а действительно эффективны и комфортны для работника, напрямую влияет на предотвращение несчастных случаев.

В-третьих, это качественное изменение в обучении персонала. Переход от формального инструктажа для галочки к осознанному пониманию рисков и процедур – ключевой фактор. Этому способствует и международная инициатива «Нулевой травматизм – Vision Zero», к которой уже присоединились более 600 казахстанских предприятий.

Теперь о промышленных регио­нах. Здесь мы видим объективную закономерность. Карагандинская, Восточно-Казахстанская,­ Павлодарская, Атырауская, Актюбинская области – это традиционно индустриаль­ные центры страны с высокой концентрацией предприятий горно-металлургического комп­лекса и тяжелой промышленнос­ти. Данные отрасли по своей природе являются источниками повышенной опасности. Высокая энергоемкость процессов, работа с тяжелой техникой, вредные факторы среды – все это создает более рисковую среду.

Статистика подтверждает: поч­ти каждое пятое происшествие (18,1%) происходит в металлургии и горнодобывающем секторе. Добавим сюда строительство (9,2%) – еще одну отрасль с мобильными и изменчивыми рисками.

Наша задача – не удивляться­ цифрам, а фокусировать на этих регионах и отраслях максимум усилий, внимания и ресурсов. Именно там внедрение риск-ориентированного­ подхода, цифрового контроля и современных систем управления безо­пасностью даст максимальный социальный и экономический эффект.

Современная система охраны труда предполагает реализацию следующих инициатив.

Во-первых, внедрение автоматизированной Карты трудовых рисков. Система на основе 80 индикаторов, 23 из которых – прямые показатели условий труда, автоматически выявляет предприятия с высоким риском, что позволяет точечно направлять туда проверки и помощь.

Во-вторых, формирование Цифровой карты предприятий. Это своего рода электронный пас­порт предприятия, где собраны все данные об условиях труда, средствах защиты, гарантиях, что обеспечивает прозрачность и для контролирующих органов, и для самих работников.

Институт по охране труда является главным научно-методическим центром страны в этой сфере. Наша миссия – обеспечивать научное сопровождение всех преобразований. При координации Министерства труда и социальной защиты населения за более чем 20 лет мы реализовали свыше 85 научных программ, внедрили более ста разработок, 40 патентов и опубликовали порядка 1 200 научных работ.

Для консолидации экспертного сообщества в 2025 году при институте создан Экспертный совет, в составе которого около ста представителей от государственных органов, объединений работодателей, профсоюзов, научного и экспертного сообщества – всех ключевых социальных партнеров. В настоящее время ведется активная работа по сбору, систематизации и анализу предложений и замечаний по проектам нормативных правовых актов: Министерства труда и социальной защиты населения, в части обучения, инструктажа по охране труда, проверки знаний требований охраны труда работников организаций. Данный проект направлен на совершенствование процедур обучения и проверки знаний, оценки и управления профессиональными рисками в сфере охраны труда.

Подготовка кадров – это фундамент. В 2025 году на базе нашего института был создан Единый учебно-методический центр, который систематизирует обу­чение и консультирование в этой сфере. Кроме того, в конце 2024 года был утвержден новый профессиональный стандарт «Безопас­ность и охрана труда». Он устанавливает четкие требования к компетенциям специалистов и является ориентиром для 25 профильных вузов страны, которые готовят кадры по направлению «Безопасность жизнедеятельнос­ти и охрана труда». Мы активно сотрудничаем с ними через меморандумы, организуя практики и стажировки.

Важно также отметить, что ежегодно в рамках Всемирного дня охраны труда в Казахстане проводится Казахстанская международная конференция и Выставка по охране труда и промышленной безопасности – KIOSH, которая традиционно объединяет профессиональное сообщество, представителей госорганов, работодателей, профсоюзов, международных организаций, экспертов и производителей средств защиты. Наш институт как один из соорганизаторов играет ведущую научно-­экспертную и методическую роль в данном мероприятии.

В 2024 году наш вклад в развитие культуры безопасного труда был высоко отмечен генеральным директором МОТ Жильбером Унгбо.

В завершение также отмечу, что Казахстан укрепляет свое присутствие на международной арене в сфере охраны труда. Рес­публиканский научно-исследовательский институт охраны труда МТСЗН РК, являясь ассоциированным членом Азиатско-Тихоокеанской организации по безопасности и гигиене труда (APOSHO), в 2025 году подписал Учредительную декларацию Всемирной ассамблеи специалистов по безопасности, здоровью и благополучию, представленную на Expo 2025 в Осаке-Кансае (Япония). Планируемое проведение ежегодного заседания APOSHO в 2029 году в Казахстане – еще одно свидетельство международного признания и доверия к отечественной системе охраны труда.

Главный итог проводимой работы – это создание целостной, системной государственной политики в сфере охраны труда. Мы перешли от разрозненных мер к комплексной стратегии, подкрепленной цифровизацией, научными разработками, сильным социальным компонентом и международным сотрудничеством. Снижение травматизма – это прямое доказательство эффективности выбранного курса.

Основные вызовы на ближайшую перспективу остаются неизменными – это работа с отрас­лями с традиционно высоким уровнем профессионального риска, последовательное устранение человеческого фактора как одной из ключевых причин производственного травматизма, а также непрерывное укрепление культуры безопасности на всех уровнях – от рядового специалиста до высшего руководства.

Наука играет в этом процессе центральную роль: именно она отвечает за создание цифровых решений, совершенствование методов оценки рисков и разработку экономических моделей, обосновывающих инвестиции в обеспечение безопасности. Мы все стремимся к тому, чтобы безо­пасный труд стал неотъемлемой частью корпоративной культуры и устойчивого развития Казахстана.