Безопасный труд – залог устойчивого развития
Лязат Актаева, генеральный директор Республиканского научно-исследовательского института по охране труда МТСЗН РК, доктор медицинских наук
В Казахстане усиливается социальная защита работников, последовательно реализуются правовые и профилактические меры. Эти шаги соответствуют международным стандартам и отражают стремление к справедливой и безопасной трудовой среде. Безопасный труд начинается с науки: Конвенция МОТ 187 требует постоянного развития через знания и исследования.