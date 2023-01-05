Цифровую карту семьи запустили в Казахстане

ЦКС интегрирована с аналитической системой «Smart Data Ukimet», через которую доступны базы данных госорганов, где содержится различная информация, такая как уровень дохода, наличие движимого и недвижимого имущества, состав семьи, наличие кредитов и т.д.

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С 1 января 2023 года в Казахстане для проактивного назначения государственных мер поддержки в рабочем режиме запущена Цифровая карта семьи (ЦКС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

ЦКС интегрирована с аналитической системой «Smart Data Ukimet», через которую доступны базы данных государственных органов, где содержится различная информация, такая как уровень дохода, наличие движимого и недвижимого имущества, состав семьи, наличие кредитов и т.д.

На сегодняшний день, на основе данных информационных систем госорганов, в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей, отметили в Минтруда.

На основании имеющихся данных проводится анализ, который позволяет оценивать и отслеживать уровень благосостояния семьи по экономическим, социальным и жилищным условиям, здоровью и образованию, и, в случае наступления социального риска, ЦКС предоставляет возможность получить пособие или социальную выплату проактивно.

Для этого ЦКС генерирует направление SMS-сообщения потенциальному получателю пособия и, в случае положительного ответа, ему будет назначена соответствующая выплата, деньги начисляются на банковский счет.

В министерстве напомнили, что ЦКС была запущена в пилотном режиме с 1 сентября 2022 года. Всего за период апробации было направлено 56,9 тыс. SMS-сообщений для получения согласия на оказание государственных услуг, а ответили на них 12,9 тыс. граждан, которые получили меры поддержки.

На данный момент в ЦКС предоставлена возможность получения услуг по 9 видам пособий и социальных выплат: соцвыплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; соцвыплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком; соцвыплаты на случай потери работы; соцвыплаты по потере кормильца; пособия родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособия по инвалидности; пособия многодетным семьям; пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» или «Алтын алқа»; АСП.

Также через ЦКС гражданам направляется автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

В 2023 году будет расширен перечень услуг в сфере социальной защиты. С 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования. С 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий в трех вышеуказанных сферах.

В целях исключения риска мошенничества, необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414, добавили в МТСЗН.