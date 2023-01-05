Цифровую карту семьи запустили в Казахстане

Общество , Технологии
54

ЦКС интегрирована с аналитической системой «Smart Data Ukimet», через которую доступны базы данных госорганов, где содержится различная информация, такая как уровень дохода, наличие движимого и недвижимого имущества, состав семьи, наличие кредитов и т.д.

Фото: Kazpravda.kz

С 1 января 2023 года в Казахстане для проактивного назначения государственных мер поддержки в рабочем режиме запущена Цифровая карта семьи (ЦКС), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

ЦКС интегрирована с аналитической системой «Smart Data Ukimet», через которую доступны базы данных государственных органов, где содержится различная информация, такая как уровень дохода, наличие движимого и недвижимого имущества, состав семьи, наличие кредитов и т.д.

На сегодняшний день, на основе данных информационных систем госорганов, в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 млн граждан Казахстана, или 6,3 млн семей, отметили в Минтруда.

На основании имеющихся данных проводится анализ, который позволяет оценивать и отслеживать уровень благосостояния семьи по экономическим, социальным и жилищным условиям, здоровью и образованию, и, в случае наступления социального риска, ЦКС предоставляет возможность получить пособие или социальную выплату проактивно.

Для этого ЦКС генерирует направление SMS-сообщения потенциальному получателю пособия и, в случае положительного ответа, ему будет назначена соответствующая выплата, деньги начисляются на банковский счет.

В министерстве напомнили, что ЦКС была запущена в пилотном режиме с 1 сентября 2022 года. Всего за период апробации было направлено 56,9 тыс. SMS-сообщений для получения согласия на оказание государственных услуг, а ответили на них 12,9 тыс. граждан, которые получили меры поддержки.

На данный момент в ЦКС предоставлена возможность получения услуг по 9 видам пособий и социальных выплат: соцвыплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; соцвыплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком; соцвыплаты на случай потери работы; соцвыплаты по потере кормильца; пособия родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособия по инвалидности; пособия многодетным семьям; пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» или «Алтын алқа»; АСП.

Также через ЦКС гражданам направляется автоматическое уведомление о возможности получения пенсионных выплат.

В 2023 году будет расширен перечень услуг в сфере социальной защиты. С 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования. С 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий в трех вышеуказанных сферах.  

В целях исключения риска мошенничества, необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414, добавили в МТСЗН.

Популярное

Все
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Новогодняя канонада: оторванные пальцы, травмы головы и рук, химические ожоги лица...
В Семее вспоминают январские события
Двадцать два кота и один ежик. В Восточном Казахстане спасатели вспомнили самые курьезные ситуации
В первые дни нового года во многих регионах страны разбушевалась метель
Об аппарате, самостоятельности и новых министрах
Утро туманное, хрустальная ночь
Поступательная модернизация и реформы
Читать – не перечитать
Волевая победа
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 января
Северное вдохновение
Весь 2021 год скрытно шла подготовка к январским беспорядкам – генпрокурор
Январская трагедия: сколько погибших признаны нападавшими
Озвучены новые подробности по возобновлению работы "Хоргоса"
Авто слетело со скользкой дороги в канал в ЗКО, погибли 2 человека (видео)
Годовалый малыш насмерть подавился морковью в ЗКО
В каких областях Казахстана остаются закрытыми трассы
18 детей усыновили супруги из Актюбинской области
Подросток столкнулся с деревом и погиб на лыжной базе в Акмолинской области – СМИ
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Новым уполномоченным по правам человека в Казахстане стал Артур Ластаев
Токаев подписал поправки в законодательство по вопросам транспорта и недропользования
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев принял Эльвиру Азимову
Реализация прорывных договоренностей между Казахстаном и Узбекистаном: план действий обсудили в Правительстве РК
Невиданное доселе произошло вчера на пленарном заседании Мажилиса: депутаты во время обсуждения поправок по вопросам госконтроля за использованием земель, не дождавшись от главы Минсельхоза имен крупнейших землевладельцев, сами их назвали. И это оказались громкие имена
Токаев анонсировал кадровые изменения в Правительстве
Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Итоги года. Внешняя политика
Гульсара Арыстанкулова назначена постпредом Казахстана при Организации ООН
Токаев посетил Национальный научный центр материнства и детства
О новом механизме обеспечения студентов местами в общежитиях рассказали в МНВО
Токаев поздравил Асаубаеву с триумфальной победой на ЧМ по шахматам
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Названы самые загрязненные города Казахстана
Женис Касымбек стал акимом Астаны
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Токаев уволил ряд судей
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Коммунальная ломка
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина

Читайте также

Политика , Общество
"Наоборот, ускорили демократизацию" – Карин о январских соб…
Общество
Генпрокурор ответил на вопрос, Масимов ли главный организат…
Общество
Доходы низкооплачиваемых работников выросли в Казахстане
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 января

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]