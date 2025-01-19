Биатлонист Никита Акимов принес Казахстану третье золото Универсиады

Спорт
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Он стал лучшим в мужском спринте на 10 километров

Фото: пресс-служба федерации

Казахстанский биатлонист Никита Акимов завоевал золотую медаль Универсиады в Турине (Италия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Как отмечается, он стал лучшим в мужском спринте на 10 километров.

Вторым на финише был швед Кнут Векстрем. Замкнул тройку лучших Богдан Борковский (Украина).

В активе сборной Казахстана теперь три золота. Ранее дважды выиграла Универсиаду могулистка Анастасия Городко.

 

 

 

#золото #Универсиада #биатлон #Никита Акимов

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