Библиотеку в гроте открыли в Китае

Китай,Lifestyle,Туризм
121
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Библиотека Мяньхуа, расположенная недалеко от одноименной деревни в китайской провинции Гуанси, представляет собой уникальное культурное пространство в большом гроте на склоне скалы. С момента открытия в мае этого года оно стало невероятно популярным в китайских социальных сетях, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: © Weibo

Обычно библиотеки редко вызывают ажиотаж в интернете, но Мяньхуа — не просто книгохранилище, а настоящий аттракцион как для любителей чтения, так и для путешественников, ищущих необычные впечатления и захватывающие виды. Расположенная на краю высокой скалы, в окружении пышной зелени, она выглядит словно фантазия, сгенерированная искусственным интеллектом, но на самом деле это реальное место, открытое для всех, кто готов сюда добраться.

Снаружи библиотека впечатляет деревянными мостками и балконами, подвешенными к скалам, но настоящее волшебство царит внутри. Грот, в котором она находится, поражает неровными стенами, увенчанными полками с тысячами книг.

Хотя библиотека расположена в сельской местности и действительно обеспечивает доступ к книгам для жителей деревни, она уже превратилась в туристическую достопримечательность, привлекающую посетителей со всего Китая.

 

#Китай #библиотека #турист #скала

