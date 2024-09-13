Билал Эрдоган поблагодарил Казахстан за высокий уровень организации V ВИК

Фото: akorda.kz

Государственный советник РК Ерлан Карин встретился с президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи госсоветник выразил признательность турецкому гостю за участие в V Всемирных играх кочевников, отметив значимую роль Всемирной конфедерации этноспорта в их организации и успешном проведении.

Ерлан Карин подчеркнул, что проведение такого масштабного мероприятия с участием около 3 000 спортсменов из 89 стран мира способствует развитию и популяризации национальных видов спорта.

В свою очередь Билал Эрдоган поблагодарил Казахстан и лично президента Касым-Жомарта Токаева за высокий уровень организации V Всемирных игр кочевников. Он также подчеркнул положительное влияние мероприятия на расширение международных культурных связей, в том числе между Казахстаном и Турцией.

Собеседники обратили внимание на то, что Всемирные игры кочевников становятся не просто демонстрацией спортивного мастерства в национальных видах спорта, но и платформой для культурного обмена и сохранения исторического наследия народов.